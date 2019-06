Song Hye Kyo ngoại tình với Park Bo Gum, đó là lý do Song Joong Ki đệ đơn ly hôn?

Mới đây, đại diện Song Hye Kyo cũng đã xác nhận về chuyện đang làm thủ tục ly hôn với Song Joong Ki. Theo đó, Song Hye Kyo cũng đưa ra lý do cho vụ ly hôn là "không thể vượt qua sự khác nhau về tính cách".

Ngay sau bài chia sẻ của Song Hye Kyo, phản ứng dành cho nữ diễn viên khá tiêu cực. Theo nhiều người, Song Joong Ki sẽ không đệ đơn trước nếu chỉ vấn đề về tính cách. "Tôi không nghĩ vậy, Song Joong Ki sẽ không ly hôn vì lý do nhảm nhí như khác biệt tính cách", "Thế này nha, Song Joong Ki đâm đơn trước vì lý do riêng tư, chưa bao giờ nói khác biệt tính cách. Công ty của Song Hye Kyo mới nói về cái đó và bảo hạn chế tin đồn lại. Suy ra cô ta đang ở thế thua. Song Joong Ki thông báo trước cả khi phim kết thúc là to chuyện rồi. Liên quan tới Park Bo Gum hay không vẫn còn xét vì quá khứ của Song Hye Kyo đưa đẩy với sao nam đẹp trai đóng cùng. Đúng là đáng sợ", cư dân mạng bình luận.

Điều đáng nói, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin Song Hye Kyo ngoại tình với Park Bo Gum và đó mới chính là nguyên nhân khiến Song Joong Ki đệ đơn ly hôn.

Theo đó, cả hai đã nảy sinh tình cảm trong quá trình đóng Encounter và Song Joong Ki không thể nào chấp nhận điều đó. Những thông tin trên mạng xã hội cũng cho hay mặc dù Song Hye Kyo và Park Bo Gum chỉ là cảm nắng nhưng Song Joong Ki cảm thấy mình bị phản bội từ người em thân thiết và vợ của mình.

Tuy nhiên, những thông tin này hiện tại chỉ là những suy đoán vô căn cứ.

Nguồn: netizenbuzz