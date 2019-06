Tiết lộ lý do Song Joong Ki ly hôn Song Hye Kyo, liệu có "người thứ 3"?

Cách đây không lâu, truyền thông Châu Á sôi sục về đám cưới của Song Joong Ki - Song Hye Kyo như thế nào thì hôm nay họ cũng náo loạn vì tin tức Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki.

Nên duyên từ Hậu duệ mặt trời, cặp đôi từng làm điên đảo cả Châu Á khi công bố yêu nhau và tổ chức đám cưới sau đó. Thế nhưng, chỉ sau chưa đầy 2 năm làm vợ chồng, cuộc hôn nhân của cả hai đã nhanh chóng khép lại.

Và tất nhiên, người ta sẽ đi tìm kiếm ly do cho vụ ly hôn này. Trước đó, có nhiều thông tin đồn thổi rằng nguyên nhân ly hôn là do có người thứ 3 xuất hiện. Mà cụ thể chính là bạn diễn của Song Joong Ki trong bộ phim Niên sử ký Arhdal Kim Ok Bin.

Trước thông tin này, tờ Sports Donga và một số tờ báo khác đã đăng tải thông tin ly hôn và cho biết nguyên nhân là: Sự bất đồng về tính cách.

Nhiều người cho rằng lý do cho cuộc ly hôn này có lẽ không đơn giản như vậy. Một phần do cả hai choáng ngợp với đối phương sau khi hợp tác trong Hậu duệ mặt trời rồi nhanh chóng kết hôn. Thêm vào đó, thời gian dành cho nhau không quá nhiều. Sau khi kết hôn, cả hai đều vội vã quay lại dự án phim mới. Thậm chí, Song Joong Ki còn đi quay phim hàng tháng trời.

Bên cạnh đó, một số tờ báo cũng không loại trừ có sự xuất hiện của người thứ 3.



Nguồn: Sports Donga