“Tình cũ” Song Hye Kyo bắt cá hai tay, đã có hôn thê nhưng vẫn bị "chị đẹp" Son Ye Jin hút hồn?

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, bộ phim truyền hình Crash Landing of Love của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ chính thức lên sóng.

Sau 2 đoạn teaser với những phân cảnh đẹp mãn nhãn được quay tại Thụy Sỹ cũng như tiết lộ cuộc gặp gỡ định mệnh của Hyun Bin và Son Ye Jin, nhà sản xuất tiếp tục tung ra đoạn teaser thứ 3 hé lộ những tình tiết hấp dẫn trong phim.

Chỉ với 30 giây, đoạn teaser thứ 3 của Crash Landing of Love khiến người xem không khỏi chú ý khi có thêm 2 nhân vật xuất hiện là hôn thê của Lee Jung Hyuk (Hyun Bin) - Seo Dan (Seo Ji Hye) và một chàng trai giàu có tên Ku Seung (Jun Kim Jung Hyun).

Crash Landing of Love teaser 3

Theo đó, teaser thứ 3 của Crash Landing of Love mở đầu với phân cảnh luyện tập đầy vất vã trên thao trường cũng như màn đấu súng căng thẳng với kẻ địch của Lee Jung Hyuk. Cùng với đó, câu thoại của Lee Jung Hyuk khi đứng trước một người đàn ông đứng tuổi: "Tôi muốn tiếp tục lời hứa đó" khiến người xem không khỏi chú ý và dự đoán đây chắc chắn là một vai diễn "nặng đô" của Hyun Bin.

Vai diễn quân nhân của Hyun Bin trong Crash Landing of Love chắc chắn sẽ rất "nặng đô".

Sau lần gặp gỡ đầy định mệnh, dường như mối quan hệ của Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và Lee Jung Hyuk (Hyun Bin) trở nên thân thiết hơn. Trong đoạn teaser có thể thấy, Yoon Se Ri nói chuyện khá cởi mở với Lee Jung Hyuk, tuy nhiên thân phận "chị đẹp" vẫn giữ kín thân phận của mình: "Tôi không nói cho anh biết tên của tôi bây giờ đâu. Tôi mà nói ra anh sẽ ngất vì ngạc nhiên mất".

Mối quan hệ của Yoon Se Ri và Lee Jung Hyuk ngày một cởi mở.

Tưởng chừng mối quan hệ của Yoon Se Ri và Lee Jung Hyuk cứ thế mà tiến triển tốt đẹp, tuy nhiên trong đoạn teaser thứ 3, nhà sản xuất cũng đã tiết lộ thêm nhân vật Seo Dan (Seo Ji Hye) - hôn thê sắp cưới của Lee Jung Hyuk.

Sự xuất hiện của hôn thê sắp cưới của Lee Jung Hyuk khiến người xem không khỏi chú ý.

Ngoài ra, sự góp mặt của nam diễn viên điển trai Kim Jung Hyun trong vai Ku Seung Jun - cậu ấm con nhà tài phiệt cũng khiến người xem không khỏi chú ý.



Ku Seung Hun đóng vai trò gì trong chuyện tình tay ba của Lee Jung Hyuk?

Thông qua đoạn teaser 3 của Crash Landing of Love có thể ngầm hiểu, Lee Jung Hyuk (Hyun Bin) sẽ vướng vào mối tình tay ba đầy rắc rối giữa vị hôn thê Seo Dan (Seo Ji Hye) và "chị đẹp" Yoon Se Ri (Son Ye Jin). Liệu rằng giữa việc nước và chuyện tình yêu đầy rối ren, anh chàng sẽ giải quyết như thế nào?

Crash Landing of Love là bộ phim kể về câu chuyện tình yêu giữa Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và Lee Jung Hyuk (Hyun Bin). Một ngày nọ, sự cố máy bay không may xảy ra do gió lớn đã buộc Yoon Se Ri phải hạ cánh khẩn cấp tại Triều Tiên. Tại đây, Yoon Se Ri tình cờ gặp gỡ Lee Jung Hyuk, một sĩ quan quân đội Triều Tiên. Luôn cố gắng bảo vệ và che giấu thân phận của Yoon Se Ri, Lee Jung Hyuk đã nhanh chóng rơi vào lưới tình của người con gái Hàn Quốc.

Đón xem Crash Landing of Love sẽ lên sóng vào ngày 14/12 trên đài tvN.