Son Ye Jin bị treo lơ lửng trên cây cao rồi nhảy hẳn vào lòng "tình cũ" Song Hye Kyo

Sau gần một năm "gây bão" với dự án truyền hình Memories of the Alhambra (Tạm dịch: Hồi ức Alhambra), người hâm mộ có thể đếm ngược chờ ngày trở lại của "tình cũ" Song Hye Kyo - Hyun Bin trong bộ phim truyền hình Crash Landing of Love, đóng cặp cùng với Son Ye Jin.

Crash Landing of Love teaser 2: Son Ye Jin nhảy vào lòng Hyun Bin.

Nếu như trong đoạn teaser đầu tiên, khán giả bị choáng trước những khung hình đẹp mãn nhãn được thực hiện tại Thụy Sĩ thì teaser thứ hai của Crash Landing of Love lại bắt đầu với phân cảnh "chị đẹp" Son Ye Jin "mắc cạn" trên một cành cây cao sau khi nhảy dù và tiếp đất không thành. Lúc này, Son Ye Jin liên tục kêu cứu và ngay sau đó chàng quân nhân Huyn Bin xuất hiện. Tưởng chừng được giải cứu nhưng ngờ đâu Hyun Bin lấy súng ra định bắn. Vì quá sợ hãi nên Son Ye Jin đã mất thăng bằng và ngã ngay vào lòng Hyun Bin.

Son Ye Jin nhảy dù nhưng bị treo lơ lửng trên cành cây cao.

Son Ye Jin nhảy vào lòng Hyun Bin trong phim Crash Landing of Love.

Crash Landing of Love là bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và Lee Jung Hyuk (Hyun Bin). Yoon Se Ri là người thừa kế của một tập đoàn lớn mạnh tại Hàn Quốc.

Một ngày nọ, sự cố máy bay không may xảy ra do gió lớn đã buộc Yoon Se Ri phải hạ cánh khẩn cấp tại Triều Tiên. Tại đây, Yoon Se Ri tình cờ gặp gỡ Lee Jung Hyuk, một sĩ quan quân đội Triều Tiên. Luôn cố gắng bảo vệ và che giấu thân phận của Yoon Se Ri, Lee Jung Hyuk đã nhanh chóng rơi vào lưới tình của người con gái Hàn Quốc.

Crash Landing of Love được chấp bút bởi biên kịch Park Ji Eun, tác giả của hàng loạt bộ phim truyền hình gây sốt như Vì sao đưa anh tới, Huyền thoại Biển xanh. Ngoài ra, bộ phim còn được cầm trịch bởi đạo diễn Lee Jung Hyo.

"Tình cũ" Song Hye Kyo và Son Ye Jin sẽ yêu nhau trong Crash Landing of Love.

Theo như kế hoạch mới nhất, Crash Landing of Love sẽ được chiếu vào đầu tháng 12 tới đây trên đài tvN.