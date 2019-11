“Tình cũ” Song Hye Kyo khiến hội chị em mê mẩn với tạo hình quân nhân: Đẹp trai thế này bảo sao Son Ye Jin không dính thính

Mặc dù chưa lên sóng nhưng Crash Landing of Love được dự đoán sẽ là bộ phim hot nhất của màn ảnh xứ Hàn trong tháng 12 tới đây, khi có sự tham gia của bộ đôi diễn viên đình đám Hyun Bin và Son Ye Jin.

Sau khi tiết lộ teaser hình ảnh nhân vật đầy sang chảnh của "chị đẹp" Son Ye Jin, mới đây nhà sản xuất cũng đã nhanh chóng "nhá hàng" tạo hình của nam chính - Hyun Bin.

Trong loạt ảnh, Hyun Bin mặc một bộ quân phục Bắc Hàn đầy vô cùng lịch lãm. Đặc biệt, vẻ ngoài điển trai của nam diễn viên 37 tuổi khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.

Tạo hình nhân vật vô cùng điển trai của Hyun Bin trong phim Crash Landing of Love.

Theo như chia sẻ mới nhất từ phía nhà sản xuất, nhân vật của Hyun Bin - Ri Jung Hyuk là một sĩ quan có năng lực tuyệt đối, mạnh mẽ và rất tự tin. Anh ta là một người khá lạnh lùng, cực kì nguyên tắc, nhất mực tuân thủ luật lệ trong quân đội.

Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Ri Jung Hyuk phá lệ, làm trái quân luật chính là che giấu cho thân phận của Yoon Se Ri (Son Ye Jin).

Trước đó, cư dân mạng cũng đã chụp được ảnh bộ đôi Hyun Bin và Son Ye Jin đang thực hiện các cảnh quay tại Hàn Quốc. Theo như người hâm mộ, đây có thể là những cảnh quay hẹn hò khi cả hai trở về Nam Hàn.

Hình ảnh Hyun Bin và Son Ye Jin được người hâm mộ chụp được trước đó.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Son Ye Jin cũng đã tiết lộ nhân vật Ri Jung Hyuk của Hyun Bin là một người đàn ông hoàn hảo, đáng tin cậy và luôn bảo vệ người mình yêu bất kể điều gì xảy ra.

Crash Landing On You thuộc thể loại lãng mạn, xoay quanh nhân vật nữ thừa kế giàu có Yoon Se Ri (Son Ye Jin). Trong một lần bay dù lượn trên không, cô buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bắc Hàn do gió lớn. Không may dù của cô bị vướng phải một cành cây và sau đó được Jung Hyuk (Hyun Bin) giải cứu. Chuyện tình yêu của hai người bắt đầu từ đây, Jung Hyuk đem lòng yêu Se Ri và luôn bảo vệ thân phận của cô.

Crash Landing of Love sẽ chính thức lên sóng vào ngày 14/12 tới đây trên đài tvN.