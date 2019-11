Lộ tạo hình siêu điển trai của Hyun Bin trong phim đóng cùng Son Ye Jin: Khi chủ tịch giả làm quân nhân và cái kết khiến fan rụng tim

Dự kiến sẽ chính thức lên sóng ngay sau khi bộ phim Melting Me Softly (Nhẹ nhàng tan chảy) kết thúc, Crash Landing of Love (Tạm dịch: Tình yêu hạ cạnh) của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin bất ngờ lùi lịch đến tận giữa tháng 12 khiến không ít người hâm mộ mừng hụt.

Trong khi nhà sản xuất không đưa ra bất kỳ thông báo nào cho sự thay đổi thời gian lên sóng, người hâm mộ cũng có thể biết được Crash Landing of Love vẫn đang thực hiện những cảnh quay tiếp theo.

Theo đó, mới đây, một hình ảnh của Hyun Bin trên phim trường Crash Landing of Love đã được fan chụp lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong bức ảnh, Hyun Bin mặc một bộ vest mau xanh với phong cách đầy quyến rũ. Được biết, nam diễn viên đang thực hiện các cảnh quay tại Hàn Quốc.

Tạo hình siêu điển trai của Hyun Bin trong bộ phim Crash Landing of Love.

Ngay sau bức ảnh về tạo hình của Hyun Bin được rò rỉ, đông đảo người hâm mộ đều phải trầm trồ trước vẻ ngoài siêu điển trai của nam diễn viên. Thậm chí, có người còn suy đoán, đây có thể là phân cảnh Hyun Bin đi hẹn hò cùng với "chị đẹp" Son Ye Jin sau khi cả hai "dính thính" phải nhau ở quân trường.

Người hâm mộ trầm trồ trước tạo hình của "tinh cũ" Song Hye Kyo.

Trước đó, nhà sản xuất của Crash Landing of Love cũng đã phát hành teaser "sến rện" của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin trong phim.

Nếu như ở đoạn teaser đầu tiên, người hâm mộ vô cùng choáng ngợp trước bối cảnh siêu xịn được thực hiện tại Thụy Sỹ thì ở đoạn teaser thứ 2, tạo hình quân nhân của Hyun Bin cũng như cảnh "chị đẹp" Son Ye Jin bị mắc vào cành cây cao sau khi nhảy dù không thành cũng khiến người xem không khỏi tò mò, thích thú.

Crash Landing of Love teaser 1: Hyun Bin và Son Ye Jin xuất hiện với tạo hình đẹp bất chấp thời gian

Crash Landing of Love teaser 2: Son Ye Jin nhảy vào lòng Hyun Bin sau khi bị mắc trên cành cây cao

Crash Landing of Love là bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và Lee Jung Hyuk (Hyun Bin). Yoon Se Ri là người thừa kế của một tập đoàn lớn mạnh tại Hàn Quốc. Một ngày nọ, sự cố máy bay không may xảy ra do gió lớn đã buộc Yoon Se Ri phải hạ cánh khẩn cấp tại Triều Tiên.

Tại đây, Yoon Se Ri tình cờ gặp gỡ Lee Jung Hyuk, một sĩ quan quân đội Triều Tiên. Luôn cố gắng bảo vệ và che giấu thân phận của Yoon Se Ri, Lee Jung Hyuk đã nhanh chóng rơi vào lưới tình của người con gái Hàn Quốc.

Poster chính thức hé lộ bối cảnh trong phim của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin được nhà sản xuất hé lộ trước đó.

Crash Landing of Love sẽ chính thức lên sóng vào ngày 14/12 tới đây trên đài tvN.