Thu Trang gây ngỡ ngàng khi hát "Sóng gió", fan hoang mang sợ Jack và K-ICM không nhận ra bản hit của mình

Chiều 17/7, nữ diễn viên Thu Trang đã gây sốc cho khán giả khi chia sẻ đoạn cover ca khúc đang gây bão Sóng gió của cặp đôi Jack và K-ICM. Clip được Thu Trang nhá hàng chỉ dài 22 giây nhưng cũng đủ làm khán giả choáng bởi đẳng cấp "phá hit" thượng thừa. Vẫn là lối trình diễn hài hước quen thuộc, Thu Trang khiến người hâm mộ không nhịn được cười vì vô tư trình diễn bất chấp việc hát không đúng 1 nốt nào.

Thu Trang gây sốc khi tung clip nhá hàng cho bản cover cực sốc của Sóng gió.

Chẳng những hát, Thu Trang còn tự mình thực hiện đoạn rap hài hước. Xem Thu Trang trình diễn, fan thích thú nhận xét: "Không biết Jack và K-ICM có nhận ra bản siêu hit Sóng gió của mình nữa không. Thật sự quá sợ chị Thu Trang", "Bản cover đỉnh của đỉnh là đây. Không còn gì để nói", "Tôi đố ai tìm được bản cover nào hay hơn thế này đấy", "Buồn cười quá, chị Trang ơi nếu có đam mê ca hát thì cứ làm ca sĩ nhé. Không ai ngăn cấm đâu", "Đáng yêu quá. Hết hát nhạc của Sơn Tùng M-TP, bây giờ Thu Trang lại hát nhạc của Jack và K-ICM, đàn chị ủng hộ đàn em nhất năm là đây".

Trước Sóng gió, Thu Trang từng cover Bạc phận, Hãy trao cho anh và cũng gây bão vì hát hò quá mức "đặc biệt".

Số liệu thống kê cho biết, Sóng gió đã trở thành MV có lượng người xem công chiếu cao thứ 4 toàn cầu đạt hơn 181.000 vượt nhóm nhạc Red Velvet nhà SM Entertainment với MV Zimzalabim (172.802), về sau 3 sản phẩm Kill this love (Black Pink), Thank u, next (Ariana Grande) và Hãy trao cho anh (Sơn Tùng M-TP).



Ra mắt từ ngày 12/7, đến nay Sóng gió đã đạt 30 triệu view, đồng thời đứng vị trí số 1 trong Top Trending của YouTube Việt Nam.