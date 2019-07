Showbiz Việt có Jack và K-ICM: Ra MV là bão bùng nổi lên khắp nơi, càn quét mọi chỉ số với thành tích ai cũng nể

Jack và K-ICM vừa gây náo loạn showbiz Việt khi tung MV Sóng gió. Đúng như tên gọi, MV này vừa ra mắt đã càn quét làng nhạc, tạo nên những thành tích khổng lồ mà bất cứ ca sĩ nào cũng mong muốn.

Số liệu thống kê cho biết, Sóng gió đã trở thành MV có lượng người xem công chiếu cao thứ 4 toàn cầu đạt hơn 181.000 vượt nhóm nhạc Red Velvet nhà SM Entertainment với MV Zimzalabim (172.802), về sau 3 sản phẩm Kill this love (Black Pink), Thank u, next (Ariana Grande) và Hãy trao cho anh (Sơn Tùng M-TP).

Mới đây, ekip của Jack và K-ICM lại hé lộ bảng vàng thành tích gây choáng của mình. Cụ thể. MV Sóng gió vươn đến vị trí Top 1 Trending YouTube sau 16,5 giờ ra mắt. Sau 16,5 giờ lên sóng, MV đạt 5,5 triệu view và 567 nghìn lượt like.

Vị trí thứ 2 trên Top thịnh hành của YouTube thuộc về MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP với 87 triệu view và 2,8 triệu lượt like. Vị trí thứ 3 thuộc về tập 3 phim Trật tự mới của Việt Hương với 4,4 triệu view và 99 nghìn lượt thích.



Đây không phải lần đầu tiên Jack và K-ICM làm showbiz Việt chao đảo. Trước đó, các MV Hồng nhan và Bạc phận cũng liên tục tạo nên thành tích khủng, đứng đầu các bảng xếp hạng suốt thời gian dài.

Cột mốc đầu tiên của MV Hồng nhan

MV Hồng nhan ra mắt vào ngày 19/2/2019. Đến 24/5, MV đã chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem sau hơn 3 tháng ra mắt, bên cạnh đó MV cũng đã nhận được 671 nghìn lượt yêu thích và 44 nghìn bình luận. Ở thời điểm hiện tại, Hồng Nhan đã đạt 130 triệu view, 801 nghìn lượt thích.

Thành tích này thực sự "không phải dạng vừa" với 1 tân binh như Jack. Bởi thời điểm mới ra mắt, MV Hồng nhan nhận nhiều ý kiến trái chiều rằng âm nhạc sến sẩm, hình ảnh nghèo nàn, kém hấp dẫn. Tuy nhiên, nhờ giọng hát ngọt ngào và tài năng thiên bẩm, Jack đã vượt mọi định kiến, trở thành cái tên mà bất cứ ai cũng phải kiêng dè.

Cột mốc 157 triệu view của Bạc phận

Sau Hồng Nhan, Jack bắt tay với "thánh chơi nhạc cụ" K-ICM để thực hiện MV Bạc phận. Trái với những bình luận tiêu cực rằng sau Hồng nhan thì "gã ngoại đạo" như Jack khó lòng tạo hiệu ứng, MV Bạc phận đã lao đi như 1 mũi tên bạc và khuấy đảo làng nhạc còn hoành tráng hơn cả MV Hồng nhan.

Phát hành từ 16/4 và đạt 100 triệu view vào ngày 2/6, MV Bạc phận chỉ mất 1 tháng 17 ngày, nhanh gần gấp đôi so với MV Hồng nhan trước đó. Đến thời điểm hiện tại, MV Bạc phận đạt hơn 157 triệu view, thu về 890 nghìn lượt thích.



Câu chuyện ở MV Bạc phận bắt đầu khi Jack trở về từ quân ngũ nhưng đó cũng là lúc người yêu lên xe hoa theo chồng. Nhưng hồng nhan thì bạc phận, cô gái xinh đẹp lại gặp phải người chồng vũ phu, gia trưởng và cuồng ghen. Gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh đáng thương, Jack đã tìm cách giải cứu cô. Từ đây, cao trào của câu chuyện bắt đầu.

MV Sóng gió đứng thứ 4 thế giới về lượt người xem công chiếu trên YouTube

Tối 12/7, Sóng gió cùng Jack và K-ICM lại nổi lên khắp chốn với những con số tăng chóng mặt theo thời gian. Mặc cho chuyện bị leak toàn bộ sản phẩm trước khi ra mắt, MV Sóng gió vẫn đang chạy như bay và lần lượt qua mặt các đàn anh, đàn chị trong showbiz. So về thành tích, Jack và K-ICM chẳng kém cạnh bất kỳ ca sĩ nào. Đáng chú ý hơn, 2 anh chàng đều thuộc hàng "tân binh", không phải là những tên tuổi lâu năm trong showbiz, lại càng không thực hiện chiến dịch PR quảng bá rầm rộ trên truyền thông.

Trên mạng xã hội, Jack và K-ICM có lượng tương tác khá lớn. Chỉ sau vài giờ chia sẻ, lượt like cho mỗi bài đăng của 2 anh chàng đạt từ 22.000 - 35.000. Ngoài ra, các bài đăng này cũng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận từ người hâm mộ. Chỉ mới hoạt động chính thức chưa đầy 1 năm mà kinh khủng thế này, showbiz Việt đích thực phải gọi tên Jack và K-ICM như 1 trường hợp điển hình.

Điều đáng nói, cả Jack lẫn K-ICM đều không có ngoại hình lung linh như những nam ca sĩ khác. 2 anh chàng chinh phục người hâm mộ bởi chất nhạc hiện đại pha dân gian nghe 1 lần là thấm. Ngoài ra, việc thường xuyên giao lưu, tương tác với fan cũng là một chiêu bài hiệu quả giúp 2 anh chàng trở thành những cái tên đình đám.