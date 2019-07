Bận rộn kinh doanh, Tiến Luật vẫn hộ tống bà xã Thu Trang đi xem "Người Nhện"

Sau bom tấn Avengers: Endgame, hãng phim Marvel Studios tiếp tục cho ra mắt bộ phim về siêu anh hùng Spider-Man (Người Nhện xa nhà). Trước khi bộ phim được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 5/7, buổi ra mắt đặc biệt đã được tổ chức vào tối (3/7) vừa qua với sự tham gia của đông đảo dàn sao Việt tại TP.HCM.

Xuất hiện trên thảm đỏ, cặp vợ chồng "Chị Mười Ba" - Thu Trang & Tiến Luật nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người và giới truyền thông trong sự kiện. Hiện nay dù đang bận rộn với công việc kinh doanh cá nhân nhưng Tiến Luật vẫn luôn hộ tống bà xã tham gia nhiều sự kiện của showbiz.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật xuất hiện đep đôi trên thảm đỏ buổi ra mắt phim "Người Nhện xa nhà" tại TP.HCM. Sau "Trận chiến sinh tử" cặp đôi đang ấp ủ thực hiện thêm nhiều dự án mới trong năm 2019.

Nữ diễn viên Trang Hý.

Nam ca sĩ Kay Trần.

Đạo diễn "Em gái mưa" - Kawaii Tuấn Anh.

Diễn viên Lê Hạ Anh.

Nam diễn viên trẻ Thịnh Vinh.

Hot girl Kim Anh được chú ý khi tham gia nhiều show truyền hình thực tế.

Chàng diễn viên Tuấn Trần đang được quan tâm với dự án web drama "21 ngày yêu em".

Đạo diễn Võ Thanh Hòa của chương trình "Mỹ nhân hành động" sắp ra mắt.

Don Nguyễn.

Hằng Bing Bong.

Phim Người Nhện xa nhà kể lại giai đoạn trở lại sau sự ra đi của người chú Tony – Iron Man, có vẻ như cậu bé Peter đã không còn đủ động lực, niềm tin để tiếp tục theo đuổi giấc mơ làm siêu anh hùng. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như ý ta mong muốn! Nhất là khi ở ngoài kia, vẫn còn vô vàn kẻ xấu khác cần tiêu diệt.

Trong chuyến du lịch đến châu Âu, Peter Parker và những người bạn của mình rơi vào rắc rối mới. Không những vậy, cậu còn được diện kiến Nick Fury. Liệu thử thách mới của Spider-Man sẽ khó khăn đến mức độ nào? Dù "gan to" cúp điện thoại của Nick Fury Peter vẫn phải hợp tác cùng ông để tiếp tục hành trình bảo vệ thế giới của chú Tony. Bên cạnh Nick Fury, Spider-Man: Far From Home còn có sự xuất hiện của một gương mặt mới là Mysterio. Liệu đây sẽ là nhân vật phản diện hay chính diện?