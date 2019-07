Sức mạnh của Jack và K-ICM: MV "Sóng gió" đạt hơn 2 triệu view sau 2 giờ ra mắt đầu tiên

Tối 12/7, cặp đôi Jack và K-ICM đã chính thức "thả xích" cho MV mới mang tên sóng gió. MV lần này được ra mắt theo hình thức công chiếu trên YouTube. Số liệu thống kê cho biết, Sóng gió đã trở thành MV có lượng người xem công chiếu cao thứ 4 toàn cầu đạt hơn 181.000 vượt nhóm nhạc Red Velvet nhà SM Entertainment với MV Zimzalabim (172.802), về sau 3 sản phẩm Kill this love (Black Pink), Thank u, next (Ariana Grande) và Hãy trao cho anh (Sơn Tùng M-TP).

Jack và K-ICM tung MV "Sóng gió" và lập kỷ lục là MV có lượt xem công chiếu cao thứ 4 trên thế giới

Sau 45 phút đầu tiên, MV đã vượt mốc 1 triệu view. Trong giờ đầu tiên, số view mà MV đạt được là 1.131.000. Sau 2 giờ đầu tiên, số view mà MV có là 2.100.000. Dù là những gương mặt mới của làng nhạc, nhưng thành tích mà Jack và K-ICM đạt được quả là chẳng hề nhỏ chút nào.

MV Sóng gió là câu chuyện tiếp nối từ Bạc phận. Khi Jack đưa An về một miền quê xa xôi để an yên sống cuộc sống ruộng đồng sau diễn biến căng thẳng ở cuối sản phẩm trước đó. Cho tới khi anh chàng Khánh (K-ICM) tìm tới cùng lời đề nghị JACK quay về. K-ICM muốn Jack tiếp tục làm nhạc, không mong anh sống nơi cô quạnh thế này.

Những bi kịch diễn biến sau đó khiến người xem không khỏi xót xa cũng như đôi phần khó hiểu. Cảnh cuối của sản phẩm khiến fan vỡ òa khi nhận raMV chưa phải tất cả. Jack và K-ICM cho biết vào ngày 1/8 tới đây, bộ đôi sẽ cho ra mắt phim ngắn để giải đáp mọi thắc quanh dự án lần này.



MV lần này cũng ghi nhận nhiều "lần đầu tiên" của cả Jack và K-ICM. 2 anh chàng cho biết cả ekip chỉ ngủ được vài giờ đồng hồ trong 2 ngày quay hình nhiều gian nan ở vùng ngoại ô Củ Chi - TP.HCM.