Thông tin mới vụ nhân viên Công ty Địa ốc Alibaba chống đoàn cưỡng chế: Người khóc lóc thừa nhận, kẻ ngoan cố không khai báo

Công an làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai

Theo nguồn tin trên báo Người lao động, ngày 29/6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, ngày 28/6, Bộ Công an đã có buổi làm việc với công an tỉnh này và Công an thị xã Phú Mỹ để nắm lại tình hình liên quan đến các "dự án" của Công ty CP địa ốc Aliababa (gọi tắt là Công ty Alibaba) tại thị xã Phú Mỹ và những thông tin về vụ cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra trên địa bàn xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ vừa qua.

Rất đông người mặc áo có dòng chữ "Tập đoàn Địa ốc Alibaba" chống đối đoàn cưỡng chế đất ông Nguyễn Thái Lực

Cùng ngày, Bộ Công an đồng thời làm việc với các cơ quan chức năng huyện Long Thành và tỉnh Đồng Nai để nắm lại các "dự án" liên quan đến Công ty Alibaba.

Kiên quyết cưỡng chế



Tại các khu đất mà Công ty Alibaba rao bán đất nền ở thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), chính quyền địa phương cho biết sẽ cưỡng chế lần lượt, đặc biệt tại khu đất do ông Nguyễn Ngọc Sự đứng tên làm chủ ở xã Châu Pha. Công trình này đã được đầu tư hạ tầng như đường giao thông nội bộ, cột điện, bên trong còn kèm biển báo giao thông, tên đường do chủ đất tự ý xây dựng.

Nhân viên Alibaba ra sức chống đối đoàn cưỡng chế

Trước đó, ngày 18/6, UBND thị xã Phú Mỹ ký quyết định cưỡng chế khu đất này do chủ đất đã tự ý thay đổi hiện trạng, làm đường giao thông mà không được cơ quan nhà nước cấp phép. Sau đó, xe múc được huy động chuyển đất lấp lại những con đường nội bộ.

Tại một số khu đất khác là dự án cho Alibaba phân phối đất nền như: Alibaba Tân Thành Center City 2, Alibaba Tân Thành Center City 3 ở xã Song Xoài, thị xã Phú Mỹ cũng được đối phó bằng cách lấp lại bằng bê-tông.

UBND thị xã Phú Mỹ cho biết cách làm đó không thể hiện việc khôi phục tình trạng của đất mà chỉ để đối phó với cơ quan chức năng. Quan điểm của địa phương vẫn sẽ ủi lớp đất để thấy con đường bên dưới và thực hiện cưỡng chế bình thường.

2 nhân viên Alibaba bị tạm giam: Người thừa nhận, kẻ ngoan cố



Trước đó, ngày 22/6, Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nhân viên của Alibaba là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo thông tin trên báo chí đăng tải, khi nhận các quyết định này, nghi can run sợ và bật khóc. Đặc biệt, nghi can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh còn xin được mượn sách luật để kiểm tra lại điều khoản bắt giữ mình.



Trần Quốc Tĩnh và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh thừa nhận đã chỉ đạo, cho người đến đập máy múc nhưng cho rằng đó là bảo vệ tài sản công dân. Trinh từ chối trình bày nội dung liên quan đến chỉ đạo của Công ty Địa ốc Alibaba.

Riêng Trần Quốc Tĩnh thành khẩn khai báo về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là từ sự chỉ đạo của Nguyễn Huỳnh Tú Trinh - chuyên viên văn phòng luật của Công ty Alibaba. Theo đó, Tĩnh đã đập gương chiếu hậu, kính chắn gió và đèn chiếu hậu của xe múc, mục đích là để xe không thấy đường múc nữa.

CEO Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba

Liên quan đến phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba có ý miệt thị lực lượng công an xã và chủ tịch xã, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trên báo Người lao động, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết, xác minh lại thông tin, củng cố thêm chứng cứ để xử lý theo quy định.