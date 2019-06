Học trò bị loại trước Thanh Hà, Tuấn Hưng - Tuấn Ngọc tức đến mức cùng bỏ thế nóng The Voice

Tối 16/6, tập 10 The Voice - Giọng hát Việt đã lên sóng với sự góp mặt của các huấn luyện viên Thanh Hà - Tuấn Hưng - Tuấn Ngọc - Hồ Hoài Anh.

Trong phần thách đấu của Tuấn Hưng, anh đã chọn HLV Thanh Hà để thi thố và lựa chọn "hạt nhân" của đội mình là cặp sinh đôi Hồng Hòa - Hồng Hiếu ra sân khấu. Hồng Hòa - Hồng Hiếu đội Tuấn Hưng thể hiện ca khúc Live for this moment.

Tập 10 The Voice 2019: Tuấn Hưng tức giận bỏ ghế nóng khi học trò thua thí sinh đội Thanh Hà.

Đức Trường đội Thanh Hà thể hiện ca khúc Một phút. HLV Tuấn Ngọc chia sẻ, Đức Trường lúc vào đầu bài hát có phần hơi run, còn cô gái đội Tuấn Hưng thì hát rất tốt. HLV Hồ Hoài Anh cho rằng hai cô gái sinh đôi hát thừa năng lượng nên cần tiết chế, giọng hát rất tốt nhưng hát năng lượng quá thì khán giả sẽ bị mệt.

Hồng Hòa - Hồng Hiếu.

Đức Trường.

HLV Tuấn Hưng cho rằng Đức Trường không làm chủ khúc đầu, nhưng phần sau lại rất cảm xúc và cần tiếp thu ý kiến của anh Hồ Hoài Anh triệt để. Kết quả, Đức Trường có 69,23% bình chọn từ khán giả, Hồng Hòa - Hồng Hiếu có 30,77% bình chọn từ khán giả, và Đức Trường đội Thanh Hà là thí sinh được đi tiếp, 2 cô gái đội Tuấn Hưng là người phải ra về. Với kết quả này, HLV Tuấn Hưng vô cùng tức giận. Ngay lập tức, anh rời khỏi ghế HLV, sau đó mới quay lại và ôm học trò của mình.

Thanh Hà.

Tuấn Hưng tức giận bỏ đi sau đó mới quay lại sân khấu ôm học trò.

Thanh Hà là HLV tiếp theo đưa ra lời thách đấu và cô đã chọn HLV Tuấn Ngọc, nữ HLV đã cử thí sinh Diêu Ngọc Bích Trâm ra sân khấu và sau khi bốc thăm sẽ đấu cùng Huỳnh Giao. Bích Trâm đội Thanh Hà thể hiện ca khúc Yêu một ai khác. Huỳnh Giao đội Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc Bài hát của em.



Diêu Ngọc Bích Trâm.

Huỳnh Giao.

HLV Hồ Hoài Anh rất thích cảm xúc mà Huỳnh Giao mang đến, đồng thời khen chất giọng thiên phú của Bích Trâm. HLV Tuấn Hưng cho rằng hai thí sinh đã làm rất tốt mà cũng thích cảm xúc của Huỳnh Giao. HLV Tuấn Ngọc rất hãnh diện về phần trình diễn của học trò Huỳnh Giao. Kết quả Bích Trâm nhận được 73,02% bình chọn từ khán giả, Huỳnh Giao nhận được 26.98 bình chọn từ khán giả, và đồng nghĩa Bích Trâm sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Trước kết quả, HLV Tuấn Ngọc cũng tức giận rời khỏi ghế HLV, sau đó, anh mới quay lại ôm học trò để nói lời chia tay.

Tuấn Ngọc cũng tức giận rời ghế nóng.

Mở màn vòng Đo ván là màn thách đấu của HLV Tuấn Ngọc cùng Tuấn Hưng. HLV Tuấn Ngọc đã lựa chọn học trò Đức Thịnh ra sân khấu và sau khi bốc thăm nam thí sinh sẽ đấu cùng Hoài Nam đội Tuấn Hưng.

Hoàng Đức Thịnh đội Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc Xin còn gọi tên nhau, một nhạc phẩm nổi tiếng gắn liền với nhiều thế hệ và từng được Tuấn Ngọc thể hiện rất thành công. Đối đầu với Đức Thịnh, Hoài Nam thể hiện ca khúc Sau chia tay, anh mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, cảm xúc.

Đức Thịnh.

Hoài Nam.

Kết thúc màn trình diễn HLV Hồ Hoài Anh cho biết, Đức Thịnh thuận lợi vì có giọng hát ngày càng tiến bộ. HLV Thanh Hà chia sẻ, cả hai làm rất tốt và rất thích chất giọng khàn của Hoài Nam. HLV Tuấn Ngọc cho rằng, Hoài Nam không có thế mạnh ở nốt cao và chọc vui học trò Đức Thịnh không có cái áo khoác sẽ hát cao hơn nữa. Và kết quả, Đức Thịnh có 58,77% bình chọn từ khán giả, Hoài Nam có 41,23% bình chọn từ khán giả và Đức Thịnh là thí sinh giành chiến thắng để đi tiếp vào vòng trong.

Tiếp đến là màn thách đấu của HLV Tuấn Hưng, anh đã lựa chọn thi thố cùng HLV Thanh Hà. Sau khi bốc thăm, Hằng My đội Tuấn Hưng sẽ chiến đấu cùng Bùi Tuấn Anh đội Thanh Hà. HLV Hồ Hoài Anh nhận xét, 2 thí sinh có tố chất riêng nhưng chưa có sự trải nghiệm trong giọng hát. HLV Tuấn Ngọc cũng cho rằng, cả hai thí sinh hát rất hồn nhiên, Tuấn Anh hát yếu và Hằng My hát có chút tốt hơn nhưng vào vòng này là một điều may mắn.

Hằng My.

Tuấn Anh.

HLV Tuấn Hưng cho rằng, khi có kinh nghiệm mới biết cách tiết chế, anh không đồng ý với ý kiến của Tuấn Ngọc khi nói 2 thí sinh may mắn mới đến được vòng này. HLV Tuấn Ngọc khuyên 2 thí sinh nên nghe nhiều hơn nữa chứ không phải hát không như thế. Kết quả, Tuấn Anh nhận được 42,25% từ khán giả, Hằng My được bước tiếp khi có 57,75% bình chọn từ khán giả.

Cuối cùng là màn thách đấu của HLV Tuấn Ngọc với HLV Thanh Hà. Xuân Đạt đội Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc San Francisco. Nhóm Dominix đội Thanh Hà thể hiện ca khúc Quay lưng. HLV Tuấn Hưng chia sẻ, nhóm Dominix hát solo từng thí sinh đều rất hay và nhảy cũng rất đẹp, riêng Xuân Đạt hát như nói, truyền tải ca khúc rất hay. Kết quả, Dominix có 46,67% bình chọn từ khán giả, Xuân Đạt có 53,35% bình chọn từ khán giả, và Xuân Đạt là thí sinh được bước tiếp vào vòng trong.

Xuân Đạt.