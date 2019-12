Sự thật rùng mình về món chân gà nướng đang "làm mưa làm gió" khắp các vỉa hè: Coi chừng ung thư vì món “khoái khẩu”

Từ nhiều năm nay, chân gà đã trở thành một món ăn được giới trẻ Việt Nam rất yêu thích. Từ chiếc chân gà, người ta có thể chế biến ra rất nhiều món ngon như chân gà nướng, chân gà chiên mắm, chân gà rang muối… Vào những ngày lạnh giá thế này, thật khó để có thể cưỡng lại sức hấp dẫn bởi hương thơm, vị ngon của những chiếc chân gà, cánh gà nướng vỉa hè.



Chân gà, cánh gà nướng vỉa hè được rất nhiều người yêu thích.

Những lời cảnh cáo về chân gà bẩn đã có rất nhiều nhưng để "đã cái miệng" mọi người vẫn cố tình bỏ qua. Nếu biết được những sự thật rùng mình dưới đây hẳn bạn sẽ "cạch đến già"...



Chân gà đen xì, ôi thối được "hô biến" thành món ngon giá rẻ

Mỗi tối, một tiệm chân gà, cánh gà vỉa hè có thể tiêu thụ hàng trăm, hàng nghìn cái. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, những chiếc chân gà mình đang ăn có nguồn gốc từ đâu mà lại luôn có sẵn số lượng lớn và muốn nhập bao nhiêu cũng có?

Thực ra, những vụ việc liên quan đến nhập lậu chân gà, cánh gà đang phân hủy từ Trung Quốc về Việt Nam không có gì hiếm. Đầu năm 2019, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Lào Cai đã bắt giữ một lô hàng gồm cánh gà, chân gà, chả cá, tôm… đông lạnh, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi ôi thối, có tổng trọng lượng 700kg. Lô hàng này đang được bốc lên xe để đưa vào nội địa tiêu thụ.

Mấy ai biết được nguồn gốc thực sự của những chiếc chân gà thơm ngon.

Đợt tháng 3, đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long) phối hợp với Cảnh sát Giao thông và phát hiện một chiếc xe tải có chứa 15 tấn thực phẩm đông lạnh gồm: cánh gà, đùi gà, chân gà, đầu cá hồi, cá sapa,... Tuy nhiên, tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.



Trước đó, ANTV đã thực hiện một phóng sự "vạch trần" nguồn gốc của chân gà, cánh gà bẩn. Khi phóng viên tìm đến một chợ dân sinh tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã được một tiểu thương chuyên kinh doanh chân gà cho biết: "Chân gà ở đây nhập khẩu của nhiều nước như Trung Quốc, Mexico... Những loại chân gà này bị đen do được bảo quản lâu".

Vì phải bảo quản trong thời gian dài, chân gà nhập lập thường có màu sắc không bắt mắt, để bán ra thị trường, các cơ sở đã dùng hóa chất để tẩy trắng, tẩy ôi. Chỉ dùng hóa chất oxy già, sau ít phút chân gà đã trở nên trắng tươi, hết sạch mùi hôi thối, trông vô cùng ngon mắt.

Chân gà được tẩy trắng bằng oxy già. (Ảnh cắt từ clip ANTV)

Coi chừng ung thư nếu ham chân gà nướng vỉa hè



Ngay cả khi chân gà có nguồn gốc rõ ràng, mọi người cũng không nên ăn nhiều. Theo nhiều chuyên gia sức khỏe, chân gà là một bộ phận tiếp xúc trực tiếp với đất cát, môi trường bẩn. Nếu món ăn này không được sơ chế sạch sẽ, vệ sinh thì khả năng gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, suy thận, suy gan… là rất lớn.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm (ĐH Bách Khoa Hà Nội), giới trẻ và dân nhậu thường rất hứng thú với món chân gà vì nó dai ngon, nhâm nhi rất tốt. Tuy nhiên, đây là một món ăn cần phải hạn chế vì đem lại ít dinh dưỡng, ăn nhiều có thể gây hại cho sức khỏe.

"Chân gà chủ yếu toàn da, có hàm lượng chất béo tùy vào kích cỡ của nó. Nếu ăn quá nhiều chân gà có thể làm gia tăng lượng mỡ máu ở những người có cholesterol máu cao", PGS Thịnh cho biết.

Vị chuyên gia khuyên những người có mỡ máu cao hoặc bị bệnh cao huyết áp nên hạn chế ăn những món chế biến từ chân gà.



Bàn về món khoái khẩu chân gà nướng được ưa chuộng trong những ngày lạnh giá, PGS Thịnh cho rằng mọi người không nên ăn, vì những lý do sau đây:

- Chân gà nướng được tẩm ướp, chế biến ở nhiệt độ cao và trở thành những món ăn thơm ngon, chính vì vậy người ăn không thể nhận biết được độ tươi hay các mùi hôi thối của nó.

- Thêm vào đó, các món nướng bấy lâu nay đã được liệt kê là món ăn gây hại. Do quá trình chế biến bị nướng cháy, có thể phân hủy thành chất gây ung thư. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc nướng thịt trên than ở nhiệt độ 500-600 độ C, mỡ chảy xuống than bốc cháy tạo ra các phân tử hydrocarbure thơm đa vòng (AHA) có thể gây ung thư.

Chân gà nướng có thể gây ra bệnh ung thư.

Cuối cùng, vị PGS cũng cho rằng nếu muốn, mọi người vẫn có thể ăn chân gà nhưng hãy đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Riêng với món chân gà nướng, cánh gà nướng giá rẻ vỉa hè, không rõ nguồn gốc thì cần tuyệt đối tránh xa.