Bí mật “rùng rợn“ ẩn sau món quẩy chiên cực hút khách mùa lạnh dù chưa cần bàn đến công nghệ sản xuất

Quẩy chiên – "gia vị" đi kèm nhiều món đồ ăn, biến món ăn thành khoái khẩu bất ngờ

Vào những ngày đông lạnh lẽo thế này, hẳn những món ăn nóng hổi cực lên ngôi. Trong đó, không thể không kể đến những món cháo thơm ngon, rẻ bèo hơn 10.000 đồng mỗi bát cho cái bụng ấm, những bát phở thơm mùi thịt bò, hành, chanh… Và điều đáng nói là món ăn đi kèm mang tên quẩy chiên. Thật sự, những món ăn mùa đông ngon lành như thế mà thiếu "gia vị" đi kèm này thì quả thật quá lỗi!

Mỗi chiều đông lạnh giá, ngồi ở quán vỉa hè xì xụp vừa thổi vừa ăn từng thìa cháo sườn, cháo trai bốc hơi nghi ngút, mỗi sáng làm tô phở bò đầy ăm ắp quẩy chiên… cái giá lạnh như bị xua tan từ trong ra ngoài. Quẩy chiên thơm ngon, giòn tan chính là chất xúc tác khiến món ăn của bạn trở nên ngon đến nút lưỡi.

Quẩy chiên thơm ngon, giòn tan chính là chất xúc tác khiến món ăn của bạn trở nên ngon đến nút lưỡi.

Tuy nhiên, món ăn đi kèm khoái khẩu mang tên quẩy chiên ấy thực sự không hề an toàn cho sức khỏe. Do đó, vô tư ăn loại thực phẩm này có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Nhiều năm về trước, truyền thông từng ghi nhận công nghệ sản xuất quẩy chiên siêu bẩn khi làm từ bột không rõ nguồn gốc xuất xứ, lại được nhào nặn, chế biến trong môi trường mất vệ sinh. Chưa cần nói đến những thứ sâu xa ấy, chỉ đơn giản là những túi quẩy chiên đựng sẵn từng túi ni lông treo đầy sạp hàng vỉa hè cũng đủ cho ta thấy cái sự ăn uống kém vệ sinh rồi.

Từ việc chiên quẩy trong dầu mỡ đen sì đến bảo quản trong túi ni lông treo vạ vật ngoài đường…

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), quẩy chiên sẽ an toàn cho sức khỏe nếu được chiên trong dầu mỡ sạch, không phải dạng tái chế - tất nhiên ở đây không bàn đến công nghệ sản xuất từng chiếc quẩy.

Tuy nhiên, dường như quẩy chiên đảm bảo như vậy chỉ có thể xuất hiện trong nhà, khi bạn tự tay làm mà thôi. Nhiều tiểu thương sẽ mua lại dầu mỡ tái chế từ những cửa hàng, khách sạn… để sản xuất quẩy chiên chẳng lo hết dầu mỡ.

"Quẩy chiên giòn sau khi chiên rán bằng dầu mỡ tái chế có thể gây ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài. Mặc dù có thể quẩy chiên bằng dầu mỡ tái chế không gây ra ngộ độc cấp tính nhưng đây là tiền thân của những bệnh ung thư nguy hiểm. Hàm lượng acrylamide thấp được sinh ra trong quá trình chiên rán bằng dầu mỡ tái chế sẽ ngấm vào quẩy chiên, đem đến món ăn gây bệnh mãn tính một cách từ từ", chuyên gia nhận định.

Vì không ý thức được nguy hại từ dầu mỡ tái chế cũng sẽ không loại trừ nguy cơ người bán sẽ chiên quẩy nhiều lần trên lượng dầu mỡ này. Dầu mỡ tái chế càng nhiều lần thì sản sinh acrylamide càng lớn, dẫn đến nguy cơ độc hại càng cao hơn.

Vì không ý thức được nguy hại từ dầu mỡ tái chế cũng sẽ không loại trừ nguy cơ người bán sẽ chiên quẩy nhiều lần trên lượng dầu mỡ này.

Chưa kể, sau khi sản xuất xong, quẩy chiên thường được bảo quản bằng cách đựng vào những túi ni lông rồi treo vạ vật trên sạp hàng. Rất tiện lợi, chỉ cần đựng trong đó, khách hàng có nhu cầu là chị bán hàng thoăn thoắt cắt quẩy vào bát cháo, tô phở… Nhưng thứ đựng quẩy chiên thật cũng chẳng sạch sẽ gì.

"Về nguyên tắc, loại túi ni lông đảm bảo hơn bất cứ loại túi nào chính là túi ni lông được làm từ nhựa trong suốt. Còn nếu chúng ta sử dụng những loại túi có màu xanh, đỏ, vàng… hoặc túi trắng màu đục để gói thực phẩm hay bất cứ loại gì khác thì đều không đảm bảo sức khỏe.

Đây là dạng túi làm từ nhựa tái chế, có chất độc, khả năng thôi nhiễm chất độc, khiến chúng ngấm vào thực phẩm là chuyện không thể tránh. Nếu thực phẩm ở dạng chín, ướt, có muối, mỡ đựng trong những loại túi này thì nguy cơ càng cao hơn. Chất nhựa làm loại túi này là chất nhựa tái sinh có nhiều chất độc hại bao gồm nhựa tái chế và chất không rõ nguồn gốc, xuất xứ trộn thêm vào để tái chế", chuyên gia khẳng định. Do đó, sẽ thật tai hại biết bao khi từng chiếc quẩy chiên được đựng trong túi nhựa treo quanh các sạp hàng.

Ô nhiễm khói bụi ám vào từng túi quẩy chiên treo cả buổi, vậy chẳng phải chúng ta đang ăn cả tấn chất độc vào người?

Chưa kể, đường qua lối lại bụi bặm làm cho món quẩy chiên càng trở nên mất vệ sinh hơn. Ô nhiễm khói bụi ám vào từng túi quẩy chiên treo cả buổi, vậy chẳng phải chúng ta đang ăn cả tấn chất độc vào người?

Nói vậy chứ chẳng ai có thể dừng cái sự ăn khoái khẩu của mình lại. Nhưng dù sao đi chăng nữa, chuyên gia khuyên, bạn hãy lựa chọn cơ sở sạch sẽ, uy tín. Và có một điều rõ ràng, chẳng thể dễ phân biệt đâu là quẩy được chế biến an toàn, đâu là quẩy được chiên đi chiên lại nhiều lần. Do đó, cách an toàn nhất vẫn là hạn chế ăn món này ngoài hàng và nếu thích hãy ăn tại gia, tự làm và thưởng thức, vậy thôi!