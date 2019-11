Phóng sự điều tra về cái chết của Sulli gây phẫn nộ, đài SBS bị chỉ trích ngớ ngẩn, câu view bất chấp

Thông tin đài SBS làm phóng sự điều tra về cái chết của Sulli vừa được tung ra đã làm cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người cho rằng đài SBS đã làm một điều ngớ ngẩn, bất chấp các giá trị đạo đức để câu view.

Cụ thể, chương trình phóng sự điều tra nổi tiếng do SBS sản xuất có tên I want to know that sẽ lên sóng vào ngày 16/11 với chủ đề xoay quanh cái chết của Sulli.

Trong đoạn trailer được giới thiệu kèm theo, khán giả không khỏi bàng hoàng khi phóng sự đề cập đến những nguyên nhân làm Sulli tự sát như lời miệt thị của cộng đồng mạng, hành động vô trách nhiệm từ phía phóng viên.

Hình ảnh của Sulli trước khi qua đời.

Trong đoạn trailer, thậm chí còn có thông tin: "Có nhiều tin đồn khó có thể mở miệng, rất kinh khủng, có thể làm tổn hại hình ảnh của cô ấy", "Trò chơi cờ bạc cho điệp viên Bắc Hàn", "Có bằng chứng giết người, xuất hiện nhan nhản trên mạng".

Sau khi thông tin về chương trình được tung ra, khán giả giận dữ bình luận: "Muốn biết tại sao chị lại chọn cách ra đi như vậy. Nhưng dù sao ng mất cũng đã mất rồi cứ suốt ngày đề cập đến Sulli vậy. Để yên cho chị ý ngủ 1 giấc thật ngon có được không vậy", "Mấy người muốn chị sống không được mà chết cũng không xong à? Dừng mấy trò ngớ ngẩn này lại được rồi. Chị ấy xứng đáng nhận được yêu thương chứ không phải như vầy. Thiên thần của em, hãy yên nghỉ đi chị nhé".

"Làm ơn đi, tha cho Sulli của tôi", "Để Sulli được yên nghỉ đi, đừng lôi cô ấy ra làm đề tài bàn tán nữa. Sinh thời cô ấy đã chịu đủ rồi", "Lấy 1 người đã khuất ra làm trò câu rating? Hay lắm nhà đài. Hãy để cho cô ấy ra đi thanh thản".

Sự ra đi đột ngột của Sulli ở tuổi 25 mãi mãi là nỗi đau in hằn trong trái tim người hâm mộ, bạn bè và gia đình cô ca sĩ trẻ. Thời điểm thông tin Sulli qua đời được công bố, cả làng giải trí Châu Á đều chao đảo bởi hàng loạt lời chia sẻ bi thương. Cái chết này cũng được xem như hồi chuông cảnh tỉnh cộng đồng mạng - những người được cho là gián tiếp làm Sulli rơi vào trạng thái trầm cảm rồi quyết định tự sát ở cái tuổi 25.