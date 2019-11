Sốc: Sự thật rùng rợn về cái chết của Sulli sẽ được phơi bày công khai trên sóng truyền hình

Giữa tháng 10/2019, làng giải trí Hàn Quốc tiếp tục đón nhận một tin tức chấn động, nữ thần tượng Sulli - cựu thành viên nhóm F(x) treo cổ tự tử tại nhà riêng do trầm cảm.

Sự ra đi của Sulli đã khơi lên rất nhiều vấn đề đen tối còn tồn tại trong làng giải trí, đặc biệt là vấn nạn tấn công, bạo lực mạng khiến nhiều ngôi sao rơi vào tình trạng trầm cảm, chấn động tâm lý.

Mới đây, một thông tin sốc vừa được đài truyền hình SBS tiết lộ. Theo đó, chương trình phóng sự điều tra nổi tiếng của đài này có tên "I want to know that" sẽ lên sóng số tiếp theo với chủ đề xoay quanh cái chết của Sulli.

Qua đoạn trailer vừa được đăng tải, phóng sự này sẽ đề cập tới những tác nhân gián tiếp gây nên cái chết của Sulli như lời miệt thị của cộng đồng mạng, hành động làm việc vô trách nhiệm của phóng viên, những tin đồn xấu về Sulli...

Cụ thể, những trích dẫn khó hiểu từ một nguồn tin được đưa vào đoạn clip viết: "Có nhiều tin đồn khó có thể mở miệng, rất kinh khủng, có thể làm tổn hại hình ảnh của cô ấy", "Trò chơi cờ bạc cho điệp viên Bắc Hàn", "Có bằng chứng giết người, nhan nhản trên mạng",...

Bên cạnh đó là những lời bình luận ác ý trên mạng nhắm tới Sulli như: "Đấy không phải sỉ nhục. Tôi không bảo cô ta chết. Mà nói chung có chết hay không tôi cũng chả quan tâm", hay cách làm việc tắc trách của phóng viên khi đưa những tin đồn sai lệch về Sulli như: "Có phải tôi mới viết bài báo đó hôm qua đâu, thật bực mình khi cứ bị đổ lỗi. Có tý sai lầm mà cắn mãi không buông",...

Thậm chí, SBS "I want to know that" còn tìm đến một vị pháp sư, người này nói rằng có thể gọi hồn được Sulli và một người đàn ông tự xưng là bạn trai của Sulli.

Hiện tại, tiết lộ cho phóng sự sắp tới về Sulli của "I want to know that" đang gây tranh cãi rất gay gắt trên mạng xã hội Hàn Quốc. Chương trình sẽ được phát sóng vào ngày 16/11.