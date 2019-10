Show truyền hình bị nghi là nguyên nhân khiến Sulli tự tử tuyên bố ngừng sản xuất

Cách đây một tuần, showbiz châu Á đã một phen chấn động trước thông tin nữ thần tượng Sulli qua đời. Theo đó, cựu thành viên f(x) dường như đã không thể chịu đựng được những áp lực của ngành giải trí, căn bệnh trầm cảm kéo dài nên đã lựa chọn cách rời xa cõi đời này.

Sulli.

Theo như một số nguồn tin thân cận, trước khi Sulli quyết định lựa chọn cái chết để được giải thoát, nữ thần tượng từng tiết lộ thường xuyên rơi vào trạng thái bất an, lo lắng. Đồng thời Sulli cũng cho biết muốn rời khỏi vị trí host trong chương trình The Night of Hate Comments vì phải liên tục đối mặt với những bình luận ác ý từ cư dân mạng.

Sulli từng tiết lộ muốn rời khỏi vị trí host của The Night of Hate Comments.

Nhiều netizen cho rằng, The Night of Hate Comments chính là nguyên nhân khiến Sulli nghĩ đến cái chết và yêu cầu ngừng phát sóng chương trình này. Trước làn sóng chỉ trích dữ dội của khán giả, mới đây nhà đài jTBC đã có thông báo ngừng sản xuất The Night of Hate Comments vì thiếu vắng Sulli.

"Chương trình The Night of Hate Comments của đài jTBC sẽ dừng lại ở tập 16 được phát sóng vào ngày 11 tháng 10 vừa qua. Sau khi nhận được tin buồn của một trong những MC của chương trình và cân nhắc suy nghĩ về hướng sản xuất, chúng tôi quyết định ngừng sản xuất The Night of Hate Comments vì nhận thấy rằng chương trình không thể tiếp tục nếu không có sự tham gia của người quá cố.

Chúng tôi xin được tưởng nhớ về khoảng thời gian làm việc cùng với Sulli, một cô gái tự tin, xinh đẹp và hy vọng cô ấy sẽ yên nghỉ. Chúng tôi xin cảm ơn những khán giả đã quan tâm đến The Night of Hate Comments và thấu hiểu cho mục đích của chúng tôi là đưa ra lời cảnh báo về những bình luận ác ý". - Thông báo ngừng phát sóng chương trình của nhà đài jTBC.

Thông cáo báo chí ngừng phát sóng The Night of Hate Comments được đăng tải trên trang Osen.

Sulli là một trong những MC chính dẫn dắt chương trình The Night of Hate Comments. Cô đã nhiều lần nhắc đến căn bệnh trầm cảm của mình và cách để đối mặt với những bình luận ác ý qua nhiều tập phát sóng. Dù nhà sản xuất chương trình từng chia sẻ Sulli đã tiếp nhận bình luận từ antifan một cách thoải mái nhưng xem ra sự thật không phải vậy.