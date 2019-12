Nhóm nhạc "nhà giàu" SGO48 chi tiền tỷ cho hơn 100 bộ trang phục, 100 đôi giày khi diễn show

Nhóm nhạc "triệu đô" SGO48 vừa tổ chức mini show mừng giáng sinh mang tên Koisuru Xmas Party. Tuy chỉ gói gọn trong một bữa tiệc âm nhạc nhẹ nhàng, ấm áp nhưng chương trình được đầu tư khá hoành tráng với ekip âm thanh, ánh sáng do người Nhật đảm nhận. SGO48 hoạt động theo mô hình giống với AKB48 của Nhật Bản, hiện tại nhóm SGO48 có đến 27 thành viên và đều là nữ sinh "con nhà giàu". Phần phục trang cho SGO48 đã lên đến hơn 100 bộ đồ và 100 đôi giày với giá trị lên đến tiền tỷ.

Mở màn bữa tiệc âm nhạc, "dàn hợp xướng" SGO48 với chỉ huy trưởng Kaycee đưa khán giả đến với không khí giáng sinh qua giai điệu quen thuộc của bài "We wish you a merry X'Mas". Ngay sau đó các cô gái khuấy động sân khấu bằng những điệu nhảy đầy năng lượng mang đậm phong cách J-pop với các ca khúc đã gắn bó với nhóm từ những ngày đầu như SGO Festival, SGO48, Shonichi, Shoujotachiyo, Aitakatta.

Mặc dù nhóm có đến 27 thành viên nhưng ở mỗi single hay MV ra mắt thì chỉ có 16 cô gái được chọn. Đây là mô hình không chỉ đào tạo đơn thuần mà là nơi để các bạn cạnh tranh bằng chính thực lực của mình. Khoảnh khắc từng thành viên được xướng tên bước ra vẫy chào người hâm mộ, đó chính là giây phút các cô gái được công nhận và được trao cơ hội để góp mặt trong single 2 lần này.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, trong mini show lần này nhóm cũng bày bán các sản phẩm mới như photoset giáng sinh, lịch bàn, poster, lightstick, áo nhóm, sổ tay nhiều người hâm mộ đã đến từ rất sớm, xếp hàng dài chờ đợi để mua vật phẩm dù giá không hề rẻ.

Kết thúc mini show là sự kiện Hi-five của nhóm dành cho người hâm mộ. Đây là thời khắc được fan chờ đợi nhất bởi họ được "đập tay" và tận mắt nhìn thấy idol ở khoảnh cách gần nhất. Dù đó chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng là khoảnh khắc khó quên giúp fan và idol gần nhau và hiểu nhau hơn sau những tháng ngày đồng hành và dõi theo nhau. Thậm chí có một nhóm fan cứng đã bao gần hết vé tầng 2 chỉ để lấy vé giao lưu với thần tượng.