Ngọc Trinh trao vương miện "Hoa hậu Showbiz" cho Chi Pu ngay trên sân khấu âm nhạc quốc tế

Tối 5/12, trong khuôn khổ WebTVAsia Awards, Chi Pu và Ngọc Trinh đã có màn tung hứng ăn ý khiến khán giả phải ngạc nhiên. Trước khi Chi Pu ra sân khấu thể hiện ca khúc Đóa hoa hồng, MC chương trình đột nhiên dẫn dắt thông tin rằng tất cả quan khách đang đến với 1 cuộc thi nhan sắc tên là "Miss Showbiz International 2019". Tiếp đến, Ngọc Trinh bước ra sân khấu rồi đích thân trao vương miện Hoa hậu cho Chi Pu.

2 ngôi sao thị phi hàng đầu showbiz cùng đứng chung 1 sân khấu, điều này ắt hẳn thu hút sự quan tâm từ khán giả. Trước đó, Chi Pu - Ngọc Trinh còn cùng song ca một bài hát khi tham gia sự kiện. Dù chưa có nhiều cơ hội làm việc với nhau nhưng qua cách Ngọc Trinh trao vương miện cho Chi Pu hay màn song ca trước đó, có thể đoán được rằng mối quan hệ giữa 2 cô nàng khá tốt.

Ngọc Trinh trao giải thưởng Miss Showbiz cho Chi Pu.

Sau tiết mục trao vương miện này, Chi Pu cắt phăng chiếc váy dạ hội thành một bộ jumpsuit hình đóa hoa hồng đầy quyến rũ. Âm nhạc đầy năng lượng của ca khúc "Đóa hoa hồng" vang lên, đẩy nhiệt độ khán đài lên cao hơn bao giờ hết. Chi Pu tiếp tục chứng tỏ kĩ năng trình diễn sân khấu ngày càng thăng hoa khi vừa hát, vừa thực hiện động tác vũ đạo phức tạp cùng vũ đoàn.

Tại WebTVAsia Awards, Chi Pu nhận được giải thưởng Best Concept Music Video of the Year cho MV Anh ơi ở lại. Hồi năm 2018, khi mới công bố kế hoạch đi hát, Chi Pu đã vấp phải nhiều chỉ trích, nhiều người đánh giá là Chi Pu không đủ khả năng làm ca sĩ. Thậm chí, các nghệ sĩ như Văn Mai Hương, Hương Tràm cũng lần lượt lên tiếng khẳng định rằng Chi Pu nên an phận làm diễn viên thay vì cầm micro đi hát.