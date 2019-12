Hát live siêu đỉnh ở Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Thu Minh còn bất ngờ đoán trúng kết quả

Tối 7/12, Chung kết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã diễn ra tại Nha Trang với chiến thắng cuối cùng thuộc về thí sinh Khánh Vân. Xuất hiện với vai trò ca sĩ khách mời, Thu Minh thổi bùng sân khấu đêm Chung kết với 2 ca khúc là Diva và Love you in silence.

Nếu ở phần trình diễn Diva, Thu Minh được các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam catwalk phụ họa thì với Love you in silence, Thu Minh chứng tỏ đẳng cấp với màn khoe giọng siêu đỉnh. Love you in silence là ca khúc mới của Thu Minh, do Dương Khắc Linh sáng tác.

Thu Minh hát "Love you in silence" ở Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2019.

Một điều thú vị là khi hát ca khúc Love you in silence, Thu Minh đã mặc chiếc váy tốn thời gian may đến 3 tháng. Thông tin từ ekip Thu Minh cho biết thêm, chiếc váy này nặng đến 15kg, do NTK Nguyễn Đạt làm nên.

Sau khi diễn xong, Thu Minh thay trang phục để về nhà của cô ở Nha Trang và theo dõi tiếp diễn biến đêm Chung kết. Trong lúc trò chuyện với người bạn của mình, Thu Minh đoán ngay thí sinh đoạt giải Hoa hậu là Khánh Vân.

Cùng thời điểm này, tại sân khấu chính, MC Trấn Thành - Hoàng Oanh đã công bố Khánh Vân lên ngôi Hoa hậu. Hóa ra, Thu Minh đã đoán trúng phóc kết quả chung cuộc của Hoa hậu Hoàn vũ 2019.