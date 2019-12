Diva Hồng Kông bị chê hát live tệ hơn Chi Pu, màn rap của Đen Vâu nhận hàng tá gạch đá

Tham gia trình diễn trong WebTVAsia Awards 2019, Diva Hồng Kông Fiona Fung và Đen Vâu bị chỉ trích khá nhiều vì nhiều khán giả cho là tiết mục của 2 người không hấp dẫn. Cụ thể, trong khuôn khổ đêm diễn, Fiona Fung hát mộc ca khúc A little love kèm phần rap của Đen Vâu. Đến giữa bài, Đen Vâu bất ngờ rap chen vào 1 đoạn của Bài này chill phết.

Tiết mục trên được BTC giới thiệu là 1 trong những màn trình diễn "đinh" của chương trình. Tuy nhiên, đến khi đoạn clip trình diễn được tung lên mạng, cả Fiona Fung lẫn Đen Vâu đều nhận về phản hồi tiêu cực.

WebTVAsia Awards 2019: Fiona Fung và Đen Vâu song ca.

Nhiều khán giả cho rằng Fiona Fung hát live còn tệ hơn cả Chi Pu - người cũng biểu diễn trong chương trình với 2 ca khúc Anh ơi ở lại và Đóa hoa hồng. Phần live của Fiona Fung lộ rõ sự đuối sức, chênh phô, hoàn toàn khác xa với bản thu âm được khán giả yêu thích trước đó.

Fiona Fung và Đen Vâu.

Ngoài ra, phần rap từ Đen Vâu cũng không ăn nhập gì với ca khúc A little love. Thế nên, thay vì tạo thành tổng thể hài hòa, phần rap này càng khiến người nghe khó chịu với tiết mục. Trên mạng xã hội, khán giả dành cho Đen Vâu - Fiona Fung khá nhiều đánh giá tiêu cực.

Đối với các khán giả 8x, 9x hẳn không còn xa lạ gì với Fiona Fung - giọng ca nổi tiếng với các ca khúc Proud of you (2003) và A little love (2008).

Khán giả chê bai tiết mục của Fiona Fung và Đen Vâu thậm tệ.

Từ thời Internet mới phát triển, các ca khúc của Fiona Fung đã "làm mưa làm gió" khắp các trang mạng, blog, forum. Thậm chí trên truyền hình thời điểm đó cũng lựa chọn phát sóng nhiều bản nhạc của nữ ca sĩ. Cho tới hiện tại những ca khúc của cô vẫn còn được khán giả nghe lại, thậm chí thuộc nằm lòng.