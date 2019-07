Người đẹp Jack và K-ICM quyết mời đóng MV siêu khủng: Sinh năm 1998, là Á khôi xinh đẹp của Đại học đắt đỏ hàng đầu

1 ngày sau khi ra mắt, MV Sóng gió của Jack và K-ICM đã gây náo loạn làng nhạc Việt. Tính đến thời điểm hiện tại, MV Sóng gió đang chễm chệ ở vị trí Top 1 Trending YouTube với 8,2 triệu view và 648 nghìn like.

Jack và K-ICM tung MV "Sóng gió" và lập kỷ lục là MV có lượt xem công chiếu cao thứ 4 trên thế giới.

Trong giờ đầu tiên, số view mà MV đạt được là 1,1 triệu. Sau 2 giờ đầu tiên, số view mà MV có là 2,1 triệu. Tính đến hiện tại, MV đã đạt hơn 4,5 triệu view. Thành tích này chứng minh Jack và K-ICM là những cái tên thật sự đáng gờm trong làng nhạc Việt.

Một điều thú vị là ở cả MV Sóng gió lẫn Bạc phận phát hành trước đó (157 triệu view), Jack và K-ICM đều mời Thiên An làm nữ chính. Nhiều người đặt câu hỏi rằng vì sao Jack và K-ICM lại không chọn gương mặt mới nổi tiếng hơn Thiên An. Việc dùng 1 gương mặt qua nhiều sản phẩm có khả năng khiến khán giả bị nhàm chán.

Đáp lại nhận xét này, Jack chia sẻ câu chuyện từng nhiều lần được công ty yêu cầu thay đổi gương mặt nữ diễn viên cho đa dạng sản phẩm. Tuy nhiên, anh chàng nhất quyết không chịu vì sợ fan buồn.

Jack bộc bạch: "Các bạn fan đã quen với hình ảnh thân mật của Jack và Thiên An rồi, mình không muốn các bạn lại bị hoang mang, hay tủi thân khi mình lại thân thiết với một cô gái khác".

Sau câu trả lời của Jack, fan lại đổ xô truy tìm thông tin về cô bạn nữ chính có gương mặt xinh xắn này. Vậy Thiên An là ai?

Thiên An sinh năm 1998, quê ở Bình Dương. Cô hiện đang học tại Viện Đào tạo Quốc tế của trường Đại học Hutech TP.HCM. Đại học Hutech nổi tiếng là trường dành cho con nhà giàu bởi mức học phí đắt đỏ bậc nhất.

Thiên An đã đoạt danh hiệu Á khôi 2 của trường Hutech. Ngoài ra, cô nàng còn có bảng vàng thành tích ở các đấu trường nhan sắc như: Top 10 Miss Teen 2017, Top 50 The Face 2017. Thiên An bắt đầu làm mẫu ảnh từ năm lớp 11. Thiên An chia sẻ, ngoài những hoạt động nghệ thuật, cô còn nuôi dưỡng ước mơ trở thành tiếp viên hàng không.

Thiên An được Jack và K-ICM chọn làm nữ chính cho các MV Bạc phận, Sóng gió bởi vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng cân đối và diễn xuất có hồn. Ở những đoạn cần thể hiện nội tâm giằng xé, cô nàng đã không khiến người hâm mộ thất vọng.



Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ: "Thiên An xinh quá", "Thiên An xinh thế này thì Jack và K-ICM mời đóng MV cũng đúng", "Thiên An làm tôi nhớ đến hình ảnh Lưu Diệc Phi, vừa trong sáng, vừa có thần thái, cô gái này cần có nhiều cơ hội thể hiện hơn".

Thiên An bộc bạch rằng cô bắt đầu làm mẫu ảnh từ khi học lớp 11. Thời điểm này, Thiên An mới chập chững bước vào nghề nên cát xê không cao, đồng thời cô cũng gặp nhiều khó khăn, trở ngại về giao tiếp.

Thiên An nhiều lần chia sẻ rằng cô là là người hướng về gia đình, không sôi nổi, ồn ào như các bạn đồng trang lứa. Có thể vì điều này nên Jack và K-ICM mới nhất quyết giữ Thiên An ở lại làm nữ chính do MV của mình. Bởi các sản phẩm gắn mác 2 anh chàng đều có chất nhạc mang âm hưởng dân gian.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ sinh 21 tuổi bộc bạch trước đây gia cảnh cô khá khó khăn. Vì sau khi bố mất, gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai mẹ. Nhờ công việc làm mẫu, diễn viên, Thiên An từng bước hỗ trợ gia đình san sẻ gánh nặng kinh tế.