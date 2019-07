Jack bị chấn thương nặng ở mũi sau cảnh quay đánh nhau giữa đêm khuya

Tối 12/7, MV Sóng gió của bộ đôi K-ICM và Jack đã lên sóng với hình thức công chiếu trên YouTube. Và đúng như kỳ vọng, Sóng Gió vừa ra mắt đã trở thành MV có lượng người xem công chiếu cao thứ 4 toàn cầu đạt hơn 181.000 vượt nhóm nhạc Red Velvet nhà SM Entertainment với MV Zimzalabim (172.802), về sau 3 sản phẩm Kill this love (Black Pink), Thank u, next (Ariana Grande) và Hãy trao cho anh (Sơn Tùng M-TP).

Jack và K-ICM tung MV "Sóng gió" và lập kỷ lục là MV có lượt xem công chiếu cao thứ 4 trên thế giới.

MV là câu chuyện tiếp nối từ Bạc Phận. Khi Jack đưa An về một miền quê xa xôi để an yên sống cuộc sống ruộng đồng. Cho tới khi anh chàng Khánh (K-ICM) tìm tới cùng lời đề nghị Jack quay về để cùng làm nhạc với mình. Những bi kịch diễn biến sau đó khiến người xem vừa xót xa nhưng cũng đôi phần khó hiểu. Cảnh cuối của sản phẩm khiến fan vỡ òa khi nhận ra MV chưa phải tất cả. Jack và K-ICM cho biết sẽ còn tung ra phim ngắn Sóng gió để giải thích cho những khúc mắc chưa giải quyết ở MV lần này.

Khi quay MV, Jack phải đối mặt với nỗi sợ không biết bơi để ghi hình tại vùng sông nước. K-ICM và Jack dành nhiều thời gian cho việc luyện võ để có những thước phim hành động chân thực nhất. Cả 2 từ chối diễn viên đóng thế ở nhiều pha mạo hiểm. Jack thậm chí còn bị chấn thương nặng phần mũi sau buổi quay cảnh hành động quan trọng.

Ca khúc là sáng tác của Jack, được anh chàng ghi lại từ những mẩu chuyện đã trải qua cũng như chứng kiến trong cuộc sống. Lời ca là những thủ thỉ đong đầy nhất về rung động của chàng trai gửi tới người thương. Jack cũng khẳng định, anh chàng có những suy tư tương đối trưởng thành, chín chắn hơn so với tuổi thực 22 của mình.

"View là 1 vấn đề đáng quan tâm bởi lẽ, MV Bạc phận đã đạt hơn 150 triệu lượt xem sau 3 tháng. Tuy nhiên sau cùng, điều quan trọng nhất mà chúng em lưu tâm đó là âm nhạc được phổ biến, được khán giả trân trọng và yêu thương. Đó như động lực để cả 2 làm nên những điều tuyệt vời hơn ở thì tương lai" – K-ICM chia sẻ.