Màn cầu hôn của Park Seo Joon gây chấn động vì lãng mạn tới mức khiến fan phát khóc

Tập 15 của phim truyền hình Hàn Quốc Thư ký Kim sao thế? lên sóng vào tối 25/7 đã khiến cho trái tim của bao khán giả bị lay động mạnh mẽ bởi màn cầu hôn "thế kỷ" của phó chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon). Vẫn luôn biết những thứ mà phó chủ tịch làm chắc chắn sẽ gây chấn động, từ lần hẹn hò đầu tiên ở khu vui chơi cho đến những điều anh làm cho Mi So (Park Min Young). Nhưng sẽ chẳng ai ngờ được Young Joon lại có thể khiến cho khán giả xem xong màn cầu hôn của mình đều say như điếu đổ vì quá mức lãng mạn, chẳng khác nào một màn cầu hôn trong mơ.

Ban đầu cứ ngỡ bố của Mi So sẽ là người ngăn cản cuộc hôn nhân này nhưng không, ông lại chính là người đốc thúc Young Joon phải có một lời cầu hôn thật đàng hoàng, chỉn chu. Nghe theo lời dạy của "nhạc phụ đại nhân", Young Joon đã chuẩn bị hẳn một màn cầu hôn với ánh nến, hoa, đàn piano và một ca khúc với giai điệu êm dịu.

Tập 15 "Thư ký Kim sao thế?": Young Joon tìm kiếm cách cầu hôn lãng mạn trên mạng để bắt chước

Mi So nhận được thông báo của Young Joon và có mặt ở điểm hẹn. Nào ngờ cô đã bị làm cho kinh ngạc bởi khung cảnh đầy lãng mạn đập vào mắt ngay khi cô đến nơi. Những cây nến được thắp sáng cả 2 bên đường đi và còn có cả 1 chiếc bàn được đặt hoa và những viên kẹo caramel. Mi So mỉm cười đầy hạnh phúc khi trông thấy tất cả những thứ này. Cô nàng bước đến chiếc bàn tiếp theo và lật từng trang giấy với những lời nhắn nhủ: "Anh đã chuẩn bị sẵn một buổi cầu hôn truyền thống", "Bởi vì anh là một người đàn ông truyền thống", "Ai là người chuẩn bị nó?", "Anh tự làm nó đấy", "Đối với em, anh sẵn sàng trở thành một người trẻ con".

Mi So mỉm cười vui vẻ khi thấy Young Joon chuẩn bị cho cô một màn cầu hôn kỳ công.

Tập 15 "Thư ký Kim sao thế?": Mi So kinh ngạc trước sự chuẩn bị cho màn cầu hôn đầy tinh tế của Young Joon

Và chào đón Mi So khi cô đặt chân vào căn phòng lớn chính là cảnh tượng gây chấn động mạnh vì quá mức đẹp và cuốn hút. Young Joon, ngồi đó, phía sau một cây đàn piano lớn và bắt đầu cất giọng hát lên giai điệu nhẹ nhàng khiến trái tim Mi So rung động từng chút một. Và rồi anh bước đến, quỳ một chân xuống, cầm trên tay một chiếc hộp nhạc với chiếc nhẫn cầu hôn sáng lấp lánh bên trong và nói với Mi So rằng: "Em sẽ lấy anh chứ?".

Anh chàng dành tặng Mi So một ca khúc với giai điệu êm dịu và lời hát ngọt ngào.

Tập 15 "thư ký Kim sao thế?": Young Joon hát tặng Mi So ca khúc êm dịu với lời bài hát ngọt ngào

Mi So gật đầu đồng ý trong khi nước mắt cô rơi vì hạnh phúc. Có lẽ câu trả lời và cái gật đầu này là thứ mà Young Joon đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Tất nhiên khép lại màn câu hôn lãng mạn này là một nụ hôn đầy ngọt ngào, nồng nàn và mãnh liệt giữa 2 nhân vật chính.

Khoảnh khắc Young Joon quỳ 1 chân và cầm trong tay chiếc nhẫn cầu hôn, Mi So đã không kìm được mà rơi nước mắt và gật đầu đồng ý.

Màn cầu hôn khép lại bằng một nụ hôn đầy ngọt ngào.

Tập 15 "Thư ký Kim sao thế?": Phải cầu hôn đến... 5 lần, Young Joon mới nhận được cái gật đầu của thư ký Kim

Thế nhưng dường như mọi chuyện lại không hề dễ dàng như khán giả vẫn tưởng. Sau màn cầu hôn, Young Joon bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Yoo Sik (Kang Ki Young) với vẻ mặt phụng phịu khó coi: "Tại sao Kim Mi So lại như thế chứ?". Liệu lễ cưới của 2 con người này có thể thành công mỹ mãn không hay lại sẽ là một... vở hài kịch đầy tiếng cười đây?

Ở một diễn biến khác, trước khi màn cầu hôn "thế kỷ" này được diễn ra thì Young Joon và Mi So đã được thử trải nghiệm cảm giác kinh hoàng sau khi... say. Young Joon thì uống với bố vợ tương lai xong rồi lăn quay ra ngủ tới sáng. Kết quả anh chàng chẳng nhớ được gì vì quá nhức đầu mà lại còn buồn nôn suốt cả ngày hôm sau.

Tập 15 "Thư ký Kim sao thế?": Young Joon đến công ty trong tình trạng nhức đầu, buồn nôn do di chứng say xỉn

Thư ký Kim cũng chẳng khá khẩm hơn. Cô nàng đi chơi cùng Se Ra và Ji Ah rồi uống quá chén. Phó chủ tịch Lee lại là người phải đến tháp tùng cô về nhà nhưng trước khi về, Young Joon còn bị 2 cô bạn đồng nghiệp "mổ xẻ" đủ thứ chuyện chẳng hạn như lý do vì sao thích Mi So, thích ở điểm nào, quen nhau được bao lâu... Sáng hôm sau thức dậy, Mi So kinh hoàng nhận ra đêm hôm trước mình đã... "đổ đốn" thế nào. Lần đầu tiên trong đời, Mi So đã hoàn toàn "thất thủ" trước phó chủ tịch Lee và để anh trông thấy bộ dạng say xỉn vô cùng mất mặt của mình.

Thư ký Kim kinh hoàng nhớ lại sự "thất thủ" của mình trước Young Joon.

Tập 15 "Thư ký Kim sao thế?": Thư ký Kim "thất thủ" trước phó chủ tịch Lee vì uống say chẳng biết trời trăng gì

Chỉ còn duy nhất một tập cuối cùng là Thư ký Kim sao thế? sẽ phải chia tay khán giả xem đài. Đón xem tập cuối của Thư ký Kim sao thế? lên sóng vào lúc 21g30 (giờ địa phương) ngày 26/7 trên kênh truyền hình cáp tvN.