Những yếu tố khiến fan "Thư ký Kim sao thế?" lo lắng không yên về kết phim

Chỉ còn duy nhất 2 tập nữa là Thư ký Kim sao thế? sẽ chính thức chia tay khán giả truyền hình. Đứng trước cái kết của phim, khán giả không khỏi lo sốt vó rằng liệu "mẹ đẻ" biên kịch của phim có làm cho các fan té ngửa bằng một cái kết đầy bất ngờ hay không. Qua diễn biến phim và sự ngọt ngào không điểm dừng của cặp đôi chính, hầu như ai cũng có thể dự đoán được Thư ký Kim sao thế? sẽ có một cái kết viên mãn khiến fan hài lòng mỉm cười. Tuy nhiên cũng không loại trừ những trường hợp khiến người xem không kịp trở tay của các biên kịch lắm chiêu.

Thế nhưng dù cái kết có là gì đi nữa thì khán giả cũng đành đợi phim lên sóng thì mới biết được. Trước khi được thưởng thức phim, cùng điểm lại 5 yếu tố đáng mong chờ khiến khán giả không thể bỏ lỡ trong 2 tập cuối của Thư ký Kim sao thế?.



1. Sự lãng mạn, tình tứ tăng nhanh không có dấu hiệu dừng lại giữa Park Min Young và Park Seo Joon, liệu có phải một happy ending đang chờ đợi phía trước?

Như đã nói ở trên, rất nhiều fan đều đang lo lắng về cái kết của cặp đôi Lee Young Joon và Kim Mi So. Liệu 2 người có được trao cho một happy ending cực viên mãn như cặp đôi Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi hay sẽ lại là một cái kết mở như Hoa Du Ký.

Vào cuối tập 14 của phim, Young Joon đã cầu hôn Mi So bằng cách nói rằng: "Anh muốn trở thành chồng của Kim Mi So". Thế nhưng đang lúc cao trào thì không khí lãng mạn bất ngờ bị phá vỡ bởi bố của Mi So. Ông thậm chí còn gào lên rằng: "Tôi phản đối cuộc hôn nhân này".



Một trở ngại không lường trước bất ngờ xuất hiện và khiến Mi So và Young Joon bất ngờ khựng lại. Trong khi bản chất mối quan hệ của 2 người họ khởi điểm bằng sự lãng mạn, ngọt ngào và dần trở thành chuyện tình tốc độ cao vì họ lao vào nhau quá nhanh và quá mãnh liệt. Hầu hết khán giả đều thắc mắc rằng liệu sự phản đối của bố Mi So sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ này như thế nào đây? Đồng thời, cũng không ít người tò mò rằng có lẽ nào cái kết của Mi So và Young Joon sẽ là một lễ cưới huy hoàng như trong mơ hay không?

2. "Anh trai mưa" Lee Sung Yeon (Lee Tae Hwan) rũ bỏ được cảm giác tội lỗi của mình, liệu anh có cơ may tìm được hạnh phúc của riêng mình?



Trong suốt 24 năm qua kể từ vụ bắt cóc xảy ra trong quá khứ, Lee Sung Yeon vẫn luôn tin rằng mình là nạn nhân của tai nạn lần đó còn Young Joon chính là kẻ đã gây ra vụ bắt cóc ấy. Anh đã luôn căm hận Young Joon vì sao em trai mình luôn trưng ra bộ mặt dửng dưng, không có chút nào gọi là hối lỗi. Young Joon thậm chí còn không hề thông cảm cho nỗi đau cũng như ám ảnh mà Sung Yeon phải gánh chịu suốt nhiều năm qua.

Sau đó, Sung Yeon mới bàng hoàng biết được sự thật về vụ bắt cóc và phát hiện ra chuyện Young Joon không hề mất trí nhớ, người mất trí nhớ thật sự chính là bản thân anh, Sung Yeon đã có nhiều diễn biến thay đổi trong tâm lý. Thay vì mình là nạn nhân thì người bị Sung Yeon chì chiết suốt nhiều năm qua mới chính là nạn nhân thật sự của vụ bắt cóc. Sự thật này khiến Sung Yeon bật khóc trong tội lỗi vì chính anh đã đẩy em trai mình vào nơi nguy hiểm. Đã vậy anh còn luôn tự huyễn hoặc bản thân với mớ ký ức giả dối.



Giờ đây khi Sung Yeon đã biết được mọi chuyện và 2 anh em họ Lee đã không còn ghen ghét nhau nữa, khán giả tò mò rằng liệu anh trai của phó chủ tịch Lee có tìm được hạnh phúc cho riêng mình hay không.



3. "Quân sư quạt mo" Park Yoo Sik (Kang Ki Young) có tái hợp được với vợ cũ như anh hằng mơ ước?



Bên cạnh cặp Young Joon - Mi So thì phim vẫn còn một số chuyện tình công sở gây sốt không kém. Trong đó có anh bạn thân Park Yoo Sik, người từng là quân sư quạt mo một thời cho Young Joon, vẫn còn ngẩn ngơ, tơ tưởng đến cô vợ cũ xinh đẹp Seo Jin. Vì tình yêu đầy mãnh liệt và sự kiên trì của Yoo Sik dành cho Seo Jin mà nhiều khán giả không khỏi hy vọng rằng anh sẽ giành lại cô ấy thành công trong 2 tập cuối của phim.

4. Cặp đôi "oan gia nhà bên" Gwi Nam (Chansung) - Ji Ah (Pyo Ye Jin) liệu có "đơm hoa, kết quả"?



Một chuyện tình công sở khác sẽ khiến khán giả thấy tiếc nuối nếu họ không thể về chung một nhà ở cuối phim đó chính là "hot boy công sở" Go Gwi Nam và "thư ký hậu đậu" Kim Ji Ah. Sau khi Ji Ah phát hiện Gwi Nam để dành và tiết kiệm tiền cực hạn là để dành chuẩn bị cho một bộ vest mang phong cách phương Tây và sẵn sàng cho gia đình tương lai của mình, cô nàng đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về anh chàng keo kiệt này.

Điểm đáng chú ý nhất chính là Gwi Nam bắt đầu chú ý đến Ji Ah nhiều hơn và luôn âm thầm giúp đỡ Ji Ah hoàn thành công việc của cô. Điều này khiến nhiều khán giả thắc mắc rằng liệu mối quan hệ của cặp đôi này rồi sẽ về đâu? Liệu nó có đủ sức phát triển để trở thành một cái kết đẹp cho cả 2 trong 2 tập cuối này hay không?



5. Câu chuyện về những con người sở hữu niềm đau chôn giấu



Thư ký Kim sao thế? là câu chuyện kể về sự kiện kinh hoàng, một vụ bắt cóc diễn ra vào 24 năm trước, thứ đã khiến cho Young Joon, Mi So và cả Sung Yeon chìm vào biển cả đau khổ từ suốt đầu phim đến giờ. Điều khán giả mong chờ nhất ở phim từ đầu đến giờ có lẽ là cái kết thật đẹp cho tất cả nhân vật và sự khởi đầu cho quá trình "chữa lành vết thương" sau những tổn thương vô bờ bến từ nhỏ đến lớn của họ.

Đón xem 2 tập cuối của Thư ký Kim sao thế? được phát sóng vào lúc 21g30 (giờ địa phương) ngày 25 và 26/7 trên kênh truyền hình cáp tvN.