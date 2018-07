Fan "đổ gục" trước hình ảnh Park Seo Joon mặc vest ngồi bên đàn piano như nam thần

Biết khán giả nóng lòng được xem trọn 2 tập cuối cùng của Thư ký Kim sao thế? nên nhà đài lần nữa thỏa mãn nhu cầu của họ bằng cách tung ra loạt hình ảnh nhá hàng về những phân đoạn trong tập phim lên sóng vào tối nay (25/7).

Dẫu biết phó chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon) đẹp trai ngời ngời, vóc dáng chuẩn như người mẫu thế nhưng khi lần đầu nhìn thấy hình ảnh anh chàng diện vest thẳng tắp, ngồi bên đàn piano dưới ánh nến đầy lãng mạn, không ít người đã phải "gục ngã". Có lẽ đây là phân đoạn Young Joon chuẩn bị cầu hôn Mi So (Park Min Young) nên anh mới chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ kỳ công đến vậy. Có lẽ trong tập 15, khán giả sẽ được thưởng thức giọng hát "ngàn vàng" của phó chủ tịch Lee.

Về phía thư ký Kim, cô nàng cũng khác hẳn hình tượng hàng ngày khi diện váy liền không tay màu đen trông vô cùng quyến rũ. Cả cách trang điểm của cô cũng khác biệt, không đơn giản như lúc đi làm mà trông cuốn hút hơn và nữ tính hơn rất nhiều. Liệu lời cầu hôn của Young Joon có thành công mỹ mãn không hay sẽ lại bị phá đám bởi một người nào đó? Mà cũng có khi đây chỉ là một đêm hẹn hò lãng mạn tại nhà phó chủ tịch Lee thôi chứ chẳng phải anh ấy muốn cầu hôn gì đâu.

Mặt khác, nhà đài cũng hé lộ một số hình ảnh khác về buổi đi ăn uống, nhậu nhẹt của cặp đôi Young Joon - Mi So với 2 cô đồng nghiệp Ji Ah và Se Ra. Theo như trong ảnh thì ánh mắt của 2 cô nàng trông có vẻ đang dò xét cặp đôi đang ngồi đối diện mình. Trong khi đó Mi So và Young Joon thì lại trông khá thoải mái, thậm chí Mi So còn trông như đang say với vẻ mặt phụng phịu khá đáng yêu.

Tập 15 của Thư ký Kim sao thế? sẽ chính thức lên sóng vào lúc 21g30 (giờ địa phương) vào tối nay, ngày 25/7 trên kênh truyền hình cáp tvN.