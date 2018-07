Ngoài Park - Park, "Thư ký Kim" vẫn còn những cặp đôi khác đáng yêu không kém

Bộ phim Thư ký Kim sao thế? đạt được thành công và trở nên phổ biến trong suốt thời gian qua hầu hết đều nhờ vào kịch bản hài hước pha lẫn lãng mạn cùng với dàn diễn viên diễn xuất chắc tay mà lại cực đáng yêu. Có thể nói, thành công hiện tại công lao lớn thuộc về Park Seo Joon và Park Min Young, cặp đôi chính làm nên kỷ lục về độ nổi tiếng và phản ứng hóa học trên phim.

Thế nhưng bên cạnh đó, không thể không nhắc đến sự góp mặt của các diễn viên phụ đầy hài hước như giám đốc "ăn hại" Park Yoo Sik, cô phó phòng "vô duyên" Bong Se Ra, thư ký "hậu đậu", Kim Ji Ah, hot boy công sở Go Gwi Nam, thư ký "thẹn thùng" Yang Cheol... Tất cả bọn họ đã làm nên một Thư ký Kim sao thế? chứa đựng nhiều câu chuyện công sở đầy thú vị. Và cũng có những câu chuyện tình đáng yêu mà phải đợi tới gần hết phim mới được chớm nở như mối quan hệ oan gia giữa Gwi Nam - Ji Ah, chuyện tình gà bông của Se Ra - Yang Cheol... Cùng điểm qua những cặp đôi gây sốt không kém phó chủ tịch Lee và thư ký Kim trong Thư ký Kim sao thế?:



1. Mối tình oan gia giữa "hot boy công sở" Go Gwi Nam và "thư ký hậu đậu" Kim Ji Ah

Kim Ji Ah (Pyo Ye Jin thủ vai) vốn được tuyển vào tập đoàn Yoo Myung với mục đích là thay thế thư ký Kim Mi So đảm nhận vị trí thư ký riêng của phó chủ tịch Lee Young Joon. Dù không có nhiều kinh nghiệm và còn có chút hậu đậu nhưng Ji Ah lại được nhận một cách chớp nhoáng chỉ vì lúc đó Mi So và Young Joon đang dỗi nhau. Từ đầu khi mới xuất hiện, Ji Ah đã khiến khán giả thích thú với những câu nói vô tư lự và sự hậu đậu đến nỗi không ngờ của cô. Tuy nhiên phải từ giữa phim trở về sau thì người xem mới thật sự chú ý nhiều đến Ji Ah, tất cả là nhờ mối tình oan gia giữa cô với Go Gwi Nam (2PM Chan Sung thủ vai).

Ji Ah.

Trái ngược với hình tượng hậu đậu, ai gặp cũng né của Ji Ah, Go Gwi Nam vốn là một hot boy công sở thực thụ. Anh thậm chí còn được trao cho vị trí nam nhân viên nổi tiếng nhất tập đoàn Yoo Myung. Cứ tưởng anh chàng này sẽ khó mà theo đuổi nhưng cuối cùng số phận lại đưa anh và Ji Ah đến gần nhau khi cô nàng vô tình dọn vào căn hộ ngay dưới nơi Gwi Nam đang ở.

Gwi Nam.

Khi đi làm, Gwi Nam luôn xuất hiện với hình tượng đẹp trai ngời ngời, quần áo phẳng phiu, tóc vuốt keo sáng sủa. Thế nhưng ít ai biết được khi ở nhà, Gwi Nam lại là một chàng trai cực kỳ tiết kiệm nhưng lại sống rất sĩ diện. Dù chỉ có duy nhất 1 bộ vest để mặc đi làm, Gwi Nam vẫn giả vờ nói với mọi người rằng mình có đến... 7 bộ vest cùng 1 kiểu để thay đổi cả tuần. Anh còn tự mình trồng cà chua bi để tiết kiệm chi phí ăn uống.

"Thư ký Kim sao thế?": Ji Ah mang đồ ăn sang chia cho Gwi Nam

Việc Ji Ah bất ngờ dọn vào ở chung tòa nhà khiến mọi thứ Gwi Nam khổ công xây dựng đều bị cô phát hiện. Thế nhưng may mà Ji Ah là người kín miệng, bản thân cô cũng không muốn ai biết 2 người ở cùng tòa nhà nên cô cũng im bặt không hề nhắc đến chuyện này với ai. Dần dà về sau, việc sống gần nhau và thường xuyên chạm mặt trong công ty, Ji Ah cùng Gwi Nam đã dần phát triển mối quan hệ.

"Thư ký Kim sao thế?": Gwi Nam mang hồ sơ đến cho Ji Ah, giúp cô làm báo cáo

"Thư ký Kim sao thế?": Ji Ah lỡ hủy mất giấy tờ, Gwi Nam giúp cô ngồi dán lại từng tờ một

Tuy vẫn chưa chính thức thích nhau nhưng Ji Ah đã thay đổi cách nhìn về Gwi Nam sau nhiều lần anh giúp đỡ cô. Tuy là người bất chấp mọi thứ để tiết kiệm tiền nhưng Gwi Nam lại sẵn sàng bỏ thời gian của mình ra để giúp cô làm mấy chuyện vặt vãnh. Điều này khiến Ji Ah vô cùng cảm kích.

"Thư ký Kim sao thế?": Gwi Nam - Ji Ah đi ăn và tâm sự với nhau

2. Mối tình gà bông: phó phòng Bong Se Ra và thư ký thẹn thùng Yang Cheol

Có thể nói đây là cặp đôi tạo nên nhiều tiếng cười nhất trong phim và là cặp đôi hot thứ 2 sau cặp Park - Park. Bong Se Ra (Hwang Bo Ra thủ vai) vốn là một nhân viên văn phòng điển hình, thích làm đẹp, hay buôn chuyện và lúc nào đầu óc cũng lơ lửng trên mây, mơ mộng vẩn vơ. Ban đầu, cô nàng còn có ý định tính cưa cẩm Go Gwi Nam nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ sau chuyến dã ngoại với đồng nghiệp. Cô đã bị hành động "anh hùng cứu mỹ nhân" của Yang Cheol (Kang Hong Seok thủ vai).

Se Ra.

Yang Cheol.

Khi Se Ra vô tình làm rơi... miếng độn ngực ra ngoài, Yang Cheol đã nhìn thấy và nhanh chóng phản ứng bằng cách cởi áo vest của mình ra và che lên miếng độn ngực của cô. Hành động này đã khiến Se Ra vô cùng cảm kích. Nhờ có Yang Cheol ra tay hỗ trợ, bằng không cô đã phải xấu hổ nếu Gwi Nam phát hiện ra cô dùng đến... 2, 3 miếng độn ngực 1 lượt chỉ để tạo ấn tượng với anh.

"Thư ký Kim sao thế?": Yang Cheol giúp Se Ra nhặt miếng độn ngực

Càng về sau, Yang Cheol càng thể hiện rõ tình cảm của mình với Se Ra dù anh vẫn còn khá ngại ngùng và e thẹn. Về phía Se Ra, cô nàng đã "đổ" Yang Cheol hoàn toàn và liên tục "bật đèn xanh" với anh để anh có thể bày tỏ với mình. Nhưng vì quá nhút nhát nên thư ký Yang chỉ toàn lẳng lặng dõi theo khiến Se Ra không khỏi nổi nóng. Sau một lần nghe lén thấy Se Ra nói rằng ước gì có người quan tâm, chăm sóc mình giống như những cặp đôi yêu nhau khác, Yang Cheol quyết định thổ lộ lòng mình.



"Thư ký kim sao thế?": Yang Cheol luôn có mặt sẵn sàng giúp đỡ Se Ra mỗi khi cô cần

Cách tỏ tình bằng chai nước ngọt của Yang Cheol quả thật rất độc đáo và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Se Ra. Mối tình gà bông của cặp đôi này gợi cho khán giả về những cặp tình nhân... trẻ con. Người thì nhút nhát không dám tỏ tình, người thì cứ vật vã chờ đợi rồi gợi ý cho người kia chủ động hơn. Nhờ vậy mà khán giả đã có nhiều thước phim cười ngất với cặp đôi này.



"Thư ký Kim sao thế?": Yang Cheol dùng chai nước ngọt tỏ tình với Se Ra

3. Mối tình tan vỡ muộn màng: Giám đốc "ăn hại" Park Yoo Sik và cô vợ cũ



Nếu so với các mối tình khác thì rõ ràng chuyện tình giữa anh bạn thân Park Yoo Sik (Kang Ki Young thủ vai) và cô vợ cũ của anh có hơi... éo le hơn một chút. Nói rằng đây là một mối tình thì cũng hơi không đúng vì rõ ràng Yoo Sik đã ly hôn với vợ từ lâu thế nhưng anh vẫn chưa thể quên được cô. Dù luôn là quân sư cho Young Joon nhưng Yoo Sik lại khốn khổ với mối tình... đơn phương với người vợ cũ của mình.



Dù nhiều lần nói rằng mình ổn nhưng rõ ràng khi gặp lại vợ cũ hoặc nhận được cuộc điện thoại của cô, Yoo Sik luôn trở nên "tăng động" và nói ra những câu hay làm những việc ngớ ngẩn. Cuối cùng là dù có cố gắng bao nhiêu thì Yoo Sik vẫn thất bại trong việc níu kéo hay tái hợp với vợ.

"Thư ký Kim sao thế?": Yoo Sik gặp lại vợ cũ tại nơi 2 người vẫn thường đến kỷ niệm ngày cưới

Chỉ còn 2 tập nữa là Thư ký Kim sao thế? sẽ chính thức khép lại. Hẳn là khi phim kết thúc sẽ có rất nhiều khán giả tiếc nuối bởi 16 tập có lẽ chưa đủ với những người "ghiền" bộ phim này. Giữa Young Joon và Mi So vẫn chưa có nhiều tình tiết khúc mắc ngoại trừ chuyện bị bắt cóc trong quá khứ. Khán giả vẫn đang trông chờ liệu trong 2 tập cuối này sẽ có bất ngờ nào hay không đây? Đón xem tập 15 của Thư ký Kim sao thế? phát sóng vào lúc 21g30 (giờ địa phương) tối 25/7 trên kênh truyền hình cáp tvN.