Là nam thần trong lòng chị em nhưng khi say thì Park Seo Joon cũng "đổ đốn" như ai

Vẫn luôn xuất hiện với hình tượng quần là áo lượt, phó chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon) của Thư ký Kim sao thế? đã khiến cho biết bao chị em "gục ngã" vì vẻ ngoài điển trai và hình tượng nam thần đầy cuốn hút. Ấy vậy mà trong tập 15 của phim vừa lên sóng vào tối 26/7, phó chủ tịch Lee lại bất ngờ "thất thủ" và để lộ dáng vẻ "đổ đốn" của mình khi say xỉn. Tất cả đều là nhờ có công ơn của... nhạc phụ đại nhân, bố của thư ký Kim Mi So (Park Min Young).

Young Joon tháp tùng bố Mi So ra quán nhậu để nói chuyện "như 2 người đàn ông" với nhau.

Tập 15 "Thư ký Kim sao thế?": Bố Mi So lôi Young Joon ra quán nhậu để "giải quyết" chuyện đại sự

Chuyện là sau khi lớn tiếng phản đối chuyện Young Joon muốn cưới Mi So, bố Mi So liền kéo Young Joon ra ngoài để "nói chuyện như 2 người đàn ông". Kết quả là ông lại kéo phó chủ tịch Lee ra quán nhậu rồi chú cháu ngồi nhâm nhi suốt cả buổi. Cứ uống hết chai này đến chai khác, cuối cùng cả 2 đều gục ngã vì không còn uống nổi nữa. Người xưa nói không sai, bất kể là chuyện gì thì đều có thể giải quyết trên bàn nhậu. Cũng nhờ có rượu mà tình cảm 2 người cũng được cải thiện và trở nên thân thiết hơn. Thấy Young Joon tửu lượng tốt, đạt "chuẩn" mình đưa ra nên bố Mi So đã đồng ý cho 2 người qua lại.

Tập 15 "Thư ký Kim sao thế?": Bố Mi So "phê duyệt" cho Young Joon cưới con gái mình với điều kiện anh phải cầu hôn đàng hoàng

Chẳng những chấp nhận cho 2 người yêu nhau, bố Mi So còn cho phép Young Joon cưới con gái mình nhưng với 1 điều kiện đó là anh phải có 1 màn cầu hôn hẳn hoi. Kết quả là anh con rể tương lai này đã làm hẳn 1 màn cầu hôn chất lượng thượng hạng. Đến Mi So khi trông thấy cảnh Young Joon và bố mình "tình thương mến thương", khoác vai nhau nghiêng ngả hết bên này đến bên kia còn không tin được vào mắt mình.

Cô nàng liên tục nhăn nhó vì bố cô thì lớn tuổi mà lại uống nhiều đến vậy. Còn Young Joon thì chẳng những không ngăn cản mà còn "tháp tùng" bố cô đến tận... "Tây Thiên", chơi tới bến. Vừa thấy dáng Mi So, bố cô đã gọi to: "Con gái của bố". Còn Young Joon cũng không thua kém gì mà phụ họa thêm: "Người phụ nữ của anh". Dù đã xỉn quắc cần câu, bố Mi So vẫn không quên dặn dò con gái nhớ gọi taxi cho "con rể tương lai" của ông về nhà cho an toàn.

Tập 15 "Thư ký Kim sao thế?": Young Joon và bố Mi So trở thành cặp bài trùng say xỉn khiến Mi So nổi giận

Trong lúc chờ Yang Cheol đến đưa về nhà, Young Joon trong cơn say đã nói ra những lời từ tận đáy lòng mà trước giờ anh chưa từng chia sẻ với cô: "Mi So, anh yêu em. Anh thật sự, thật sự rất, rất yêu em, yêu em rất nhiều. Thật ra thì 9 năm trước khi anh gặp lại em, anh đã vô cùng hạnh phúc và vui mừng. Em đã không nhận ra anh. Nhưng anh vẫn rất vui. Có lẽ đó là điểm bắt đầu của tất cả mọi thứ, khi mà anh bắt đầu yêu em". Nghe xong những lời này, Mi So mỉm cười hạnh phúc, trong mắt còn lấp lánh tình yêu dành cho anh phó chủ tịch nào đó dù ảnh đang say xỉn rồi ngủ gà ngủ gật trên vai cô.

Tập 15 "Thư ký Kim sao thế?": Nhờ cơn say mà Young Joon đã thổ lộ lòng mình với Mi So khiến cô nàng mỉm cười hạnh phúc

Sáng hôm sau tỉnh lại, Young Joon vẫn còn mặc nguyên si bộ đồ tối hôm trước còn đầu tóc, mặt mũi thì bù xù, chẳng còn nhìn ra hình tượng một phó chủ tịch Lee cao cao tại thượng, luôn tỏa ra ánh hào quang nữa. Cảm thấy có điềm không lành, Young Joon cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng không thành. Kết quả là cả ngày hôm ấy anh chàng cứ vật vờ rồi lại còn buồn nôn khiến Mi So phải mang canh giải rượu đến giải cứu cho anh.

Tập 15 "Thư ký Kim sao thế?": Young Joon tỉnh lại sau đêm say xỉn với hình tượng không thể nào "đổ đốn" hơn

Tập cuối cùng của Thư ký Kim sao thế? sẽ lên sóng vào lúc 21g30 (giờ địa phương) ngày 26/7 trên kênh truyền hình cáp tvN.