Không thể tin nổi 8 mẹo ăn uống ngủ nghỉ dễ không tưởng này, lại hỗ trợ tiêu mỡ giảm cân đỉnh đến vậy

1. Ăn súp rau củ trước bữa ăn



Bạn sẽ hấp thụ thức ăn nhanh hơn và nước trong súp làm bạn no. Thêm khoai tây hay cà chua vào súp sẽ khiến lượng calo tiêu thụ trong bữa ăn của bạn giảm đi 20%. Thường thì bát sup khá nóng, bạn cần thời gian để chờ cho nguội nên việc ăn cũng diễn ra chậm rãi từ tốn, ăn chậm sẽ no lâu và giảm cảm giác muốn ăn thêm các món khác, việc này rất hợp lý cho quá trình giảm cân của bạn.



2. Thêm gia vị cay vào các món ăn

Ớt và các gia vị cay có chứa một thành phần capsaicin, có tác dụng mạnh mẽ trong việc kìm hãm sự phát triển của các tế bào mỡ và các món ăn chứa ớt có vị cay sẽ giúp phát huy tác dụng thúc đẩy nhanh hơn quá trình đốt cháy mỡ, giảm lượng mỡ tích trong cơ thể

Khi ăn những món cay, sự trao đổi chất của bạn có thể tăng lên đến 8%, do đó thúc đẩy tốc độ đốt cháy calo của cơ thể. Khi ăn cay, đa phần mọi người có xu hướng ăn chậm, việc này cũng rất tốt cho quá trình trao đổi chất của bạn.



3. Nói không với bánh kẹo ngọt - Ăn hạt và ngũ cốc để giảm cân

Trong quá trình giảm cân, thay vì những món ăn vặt bạn vẫn thường ăn như bánh kẹo ngọt, snack... bạn hãy tập trung vào những món ăn lành mạnh như các loại hạt, ngũ cốc dinh dưỡng. Trong bánh kẹo ngọt có chứa chất tạo ngọt HFSC (High fructose corn syrup), khác với đường trong trái cây, loại đường trong các loại đồ ăn này thường chỉ tập trung đến gan và phần lớn biến thành năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ trắng chứ không chuyển hóa thành năng lượng đến não và cơ.

Các loại hạt, ngũ cốc cung cấp cả carbs và chất xơ, giúp cho cơ thể hoạt động tốt. Carbs bổ sung cho cơ thể chúng ta năng lượng trong khi chất xơ hữu ích cho việc giảm cân. Thực phẩm giàu chất xơ có chứa ít calo hơn, giúp bạn nhanh no hơn và ngăn chặn sự thèm ăn của bạn, điều này khiến chúng trở thành món thực phẩm hỗ trợ giảm cân cực kỳ hữu ích.

4. Tránh xa nước ngọt, đồ uống có ga - Chăm uống trà xanh thanh lọc cơ thể

Cũng giống như bánh kẹo ngọt, nước ngọt chứa chất tạo ngọt nhân tạo không hề tốt cho sức khỏe, hơn nữa nước ngọt, nước có ga còn kích thích vị giác khiến bạn ăn uống ngon miệng hơn, bạn càng ăn nhiều hơn nhất là những món chiên rán, không những không giảm được cân mà còn tăng cân đáng kể.

Nói không với tất cả các loại nước ngọt, thay vào đó là uống các loại trà dịu mát đặc biệt là trà xanh. Thành phần catechin và tinh chất EGCG trong trà xanh có công dụng chuyển hóa chất béo, giảm nồng độ chất béo trong máu, tích tụ mỡ ở gan và các bộ phận khác trên cơ thể. Trong trà xanh còn chứa một hàm lượng vitamin C rất cao cùng nhiều loại vitamin có thể phá vỡ các tế bào mỡ tích tụ ở bụng.

5. Ăn bát đĩa nhỏ và chọn đồ màu xanh

Tưởng là không liên quan nhưng thực tế kích thước và màu sắc của bát đĩa bạn dùng cũng tác động không nhỏ đến quá trình giảm cân của bạn. Theo như nghiên cứu thì khi ăn với bát đĩa màu nổi lượng thức ăn tiêu thụ sẽ nhiều hơn 33% so với bát đĩa màu xanh.

Hơn nữa khi bạn dúng thìa, bát và đĩa với kích thước nhỏ thì bạn cũng có xu hướng ăn ít hơn so với bình thường.

6. Ngủ nhiều, ngủ đủ giấc và không thức đêm

Giờ giấc sinh hoạt hợp lý, ngủ đủ giấc thì quá trình trao đổi chất ở cơ thể sẽ hoạt động tốt và nhanh hơn. cơ thể chuyển hóa tốt hơn nên sẽ không có hiện tượng tích mỡ, thừa calo. Trong quá trình ăn kiêng nến ngủ đủ giấc bạn lượng calo tiêu thụ sẽ tăng 6% so với việc bạn cứ thức đêm và thiếu ngủ.

7. Cười nhiều hơn

Ông cha ta có câu "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" để nói lợi ích của nụ cười cũng như tâm hồn vui vẻ lạc quan trong cuộc sống, và bạn có biết rằng khi nếu gom thời gian cười của bạn thành 1 tiếng thì lượng calo bạn tiêu thụ ngang bằng với 30 phút bạn hì hục tập gym đốt mỡ. Cười nhiều giúp năng lượng được chuyển hóa, tim đập nhanh thúc đẩy sự trao đổi chất tác động không nhỏ đến việc tiêu hao mỡ thừa trong cơ thể.

8. Ngủ trong phòng lạnh

Tưởng như chẳng thể liên quan nhưng việc bạn ngủ trong phòng có nhiệt độ mát lạnh cũng hỗ trợ quá trình giảm cân của bạn. Khi ngủ trong phòng lạnh, cơ thể sẽ đốt cháy chất béo tích tụ để sản sinh năng lượng giữ ấm cơ thể, vì vậy sẽ tiêu hao lượng calo nhiều hơn 7% so với người ngủ trong phòng ấm áp.

Nguồn: Brightside.me