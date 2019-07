Không riêng gì Phạm Hương, những sao Việt này cũng bao lần quê độ vì mắc lỗi cơ bản khi sử dụng tiếng Anh

Từ câu chuyện Hoa hậu Phạm Hương sử dụng Google dịch bị cư dân mạng bóc phốt mới thấy trong showbiz không thiếu nghệ sĩ từng trở thành đối tượng bị "ném đá" trên mạng xã hội chỉ vì những lỗi cơ bản trong khi sử dụng tiếng Anh.

Hương Tràm

Nữ ca sĩ Em gái mưa cũng từng gặp những tình huống quê độ khi mắc phải những lỗi cơ bản khi sử dụng tiếng Anh. Vào thời điểm Vlogger Toàn Shinoda qua đời, cũng giống như các đồng nghiệp khác, Hương Tràm đã gửi những dòng trạng thái chia sẻ nỗi đau mất mát dành cho anh chàng.

Hương Tràm chia sẻ: "Mình hâm mộ những Vloger vì thực sự họ quá thông minh và bàng hoàng và nuối tiếc cho một người anh cả của đại gia đình ấy! Hâm mộ anh... Always... Rip for anh, Toàn Shinoda. Thế mới biết là những con người đem lại tiếng cười cho chúng ta, chắc họ buồn nhiều".

Tuy nhiên, ngay lập tức cư dân mạng đã nhảy vào ném đá dòng trạng thái của Hương Tràm vì cô viết tiếng Anh và tiếng Việt lẫn lộn, đồng thời sai từ ngữ, cấu trúc tiếng Anh thông dụng. Dư luận cho rằng, nữ ca sĩ Em gái mưa không giỏi tiếng Anh nhưng lại thích sử dụng ngôn ngữ thứ 2 bằng cách đan xen lẫn lộn tiếng mẹ đẻ.

Thùy Dung

Vào thời điểm đọc được những lời lẽ mỉa mai của cựu siêu mẫu Ngọc Thúy dành cho mình, Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung đã phản pháo lại bằng những dòng chia sẻ trên trang cá nhân: "Ui mấy bạn ui, mình sợ quá à. Nghe đâu có người hù dọa Thùy Dung, còn làm nguyên 1 bài sớ tấu về Thùy Dung nữa, sợ quá à! Giờ mình phải làm sao đây? Việt Nam ơi, các bạn bảo vệ mình nhé! Lúc này Thùy Dung rất cần các bạn bên cạnh vì biết đâu Thùy Dung bị hại thì sao? Luôn bên cạnh Thùy Dung nhé! P/s: I didn't know who is she and I don't care at all!".

Không hề có một lời cảm thông, cư dân mạng chỉ ra sức "bóc mẽ" Thùy Dung vì cô nàng viết sai ngữ pháp câu tiếng Anh vô cùng đơn giản trong đoạn chia sẻ này. Câu này đúng ra phải là: "I don't know who she is and I don't care at all". Năm 2008, Thùy Dung bị phát hiện chưa tốt nghiệp cấp ba ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Do vấp phải sự phản đối của dư luận, Thùy Dung đã quay lại trường học tiếp để lấy tấm bằng tốt nghiệp nhưng số điểm cô đạt được trong kỳ thi lại khiến nhiều người ngán ngẩm vì quá thấp.

Phạm Hương

Từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước, nhưng Hoa hậu Phạm Hương cũng mắc phải những lỗi tiếng Anh cơ bản. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Phạm Hương vừa thích thú khoe khoảnh khắc loạt cây trái vườn nhà. Cô còn có đoạn chia sẻ ngắn bằng cả tiếng Anh lẫn Việt có lẽ là để cho bạn bè, fan Việt Nam lẫn quốc tế có thể hiểu được ý nghĩa. "A busy day of plants and flowers after the garden... Dreaming of a beautiful small garden with fruit trees and colors of brilliant. Fighting!" - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 viết. Kèm theo đó là đoạn dịch lại bằng tiếng Việt: Một ngày bận rộn trồng cây và hoa sau vườn. Đang mơ ước một khu vườn nhỏ xinh đẹp với các loại cây ăn quả và màu sắc của những bông hoa rực rỡ. Cố lên!".

Sau chia sẻ này, dân mạng lập tức phát hiện ra Phạm Hương có vẻ như đang sử dụng công cụ hỗ trợ dịch của google và mắc những lỗi rất cơ bản trong câu tiếng Anh. Cụ thể từ "After" thường được dùng cho thời gian nhưng Phạm Hương lại đang áp dụng cho cái vườn của mình.

Sơn Tùng M-TP

Năm 2017, nam ca sĩ Hãy trao cho anh từng bị cư dân mạng bắt lỗi ngữ pháp cơ bản khi trả lời bình luận của fan hâm mộ. Theo đó, khi được người bạn nhắn nhủ về việc ra mắt thêm các sản phẩm ấn tượng như "Lạc trôi", Sơn Tùng M-TP đã nổi hứng trả lời bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, một cư dân mạng đã phát hiện ra anh chàng sử dụng sai lỗi ngữ pháp khi viết: "I'm promise" thay vì phải dùng là "I promise" mới đúng.

Đây không phải lần đầu Sơn Tùng M-TP mắc lỗi khi sử dụng tiếng Anh. Trước đó, khi xuất hiện trong đêm chung kết trao giải The Face Việt Nam mùa đầu tiên trong vai trò khách mời, Sơn Tùng M-TP, từng khiến cộng đồng mạng tranh cãi về khả năng tiếng Anh khi chia sẻ về hình xăm trên mặt là "tha thu", thay vì "tattoo" như đúng âm vị trong tiếng anh.

Tuy nhiên, những năm gần đây, nam ca sĩ Hãy trao cho anh đã có bước tiến bộ vượt bậc trong khoản sử dụng tiếng Anh. Xuất hiện trong buổi giới thiệu bộ sưu tập Thu Đông 2018 của Gucci tại Hong Kong, Sơn Tùng M-TP khiến mọi người ngạc nhiên khi tự tin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh. Những năm qua, Sơn Tùng M-TP đã tập trung học tiếng Anh miệt mài lắm mới có thể tiến bộ và tự tin nói tiếng Anh lưu loát như hiện nay.