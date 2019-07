Sống ở Mỹ hơn 1 năm, Phạm Hương vẫn bị dân mạng phát hiện dùng Google dịch, viết 2 câu tiếng Anh mà sai "chục lỗi"

Mới đây, Phạm Hương hào hứng khoe loạt cây trái vườn nhà lên trang Instagram cá nhân. Nàng "Hoa hậu quốc dân" còn thích thú cho biết đã dành cả buổi sáng để trồng cây và hoa phía sau vườn.



Nội dung này được cô cẩn thận viết bằng cả tiếng Anh lẫn Việt có lẽ là để cho bạn bè, fan Việt Nam lẫn quốc tế có thể hiểu được. Cụ thể, cô chia sẻ: "A busy day of plants and flowers after the garden... Dreaming of a beautiful small garden with fruit trees and colors of brilliant. Fighting!"

Và Vietsub by Phạm Hương (dịch bởi Phạm Hương): "Một ngày bận rộn trồng cây và hoa sau vườn. Đang mơ ước một khu vườn nhỏ xinh đẹp với các loại cây ăn quả và màu sắc của những bông hoa rực rỡ. Cố lên!"

(Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, sau khi đăng tải không lâu, dân mạng lập tức phản ứng dữ dội khi phát hiện ra chân dài xứ Cảng sai những lỗi rất cơ bản trong câu tiếng Anh.

"Trời ơi, lần đầu thấy có người dùng after the garden đó."

"After - before nha chị. Dùng cho thời gian đó chứ ai đời dùng cho cái vườn."

"Trời, chuẩn của Google nó dịch nè. Chị tui tin Google quá vậy?"

2 câu tiếng Anh của Phạm Hương viết khá giống với Google dịch. (Ảnh chụp màn hình)

"Cái "after" đã buồn cười rồi còn thêm cái "fighting."

"Fighting"??? Bộ muốn đánh nhau hay gì? Dùng sai từ rồi."

Một trang học tiếng Anh đã giải thích về cách dùng từ Fighting. (Ảnh chụp màn hình)

"Từ "small" với "beautiful" thì "small" phải đứng trước theo thứ tự các tính từ nha chị. Trời, tui chuyên Anh mà đọc muốn ngu người luôn với câu chị viết."



"Brilliant là tính từ mà chị. Sao em chưa thấy cụm từ "colors of brilliant" bao giờ."

"Ngộ nghĩnh nhỉ! Đó giờ tui mới biết là "fruit trees" là cây ăn quả đó."

"Sao lại dùng giới từ "of" nhỉ? Nếu mà hợp lý hơn thì là "for" chứ. Hơn nữa "A busy day of plants" chứ không phải "planting" hả mọi người? Vì "plant" ở đây là động từ, theo sau giới từ thì phải thêm "-ing" chứ."

"Tui đọc mà tui sợ hãi quá. Ban đầu đọc còn nghĩ hay do trình tiếng Anh của tui kém quá, đọc cứ thấy sai sai."

"Không giỏi thì thôi đi, lại còn bày đặt viết tiếng Anh sai từa lưa để dân mạng bắt bẻ. Thích tỏ ra sang chảnh hay gì?"

"Câu tiếng Việt còn lộn xộn, bảo sao dịch sang tiếng Anh chướng tai quá."

"Mắc mệt, viết có 2 câu ngắn ngắn mà sai chục lỗi vậy. Tiếng Việt đi cho lành, bày đặt ghê."

"Thiệt ra đang học tiếng thì viết cũng không sao, nhưng Phạm Hương là người nổi tiếng, lại là Hoa hậu nhiều bạn bè quốc tế, viết vậy thấy kì."

(Ảnh chụp màn hình)

Khoảng giữa năm 2018, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ biến mất khỏi showbiz dù là mỹ nhân được săn đón hàng đầu. Cô cho biết phải sang Mỹ điều trị dứt điểm căn bệnh tuyến giáp. Có nhiều tin đồn cho Phạm Hương sang Mỹ sinh con nhưng cô vẫn lên tiếng phủ nhận. Thời gian gần đây, cô công khai chuyện đã đính hôn bên Mỹ, tuy nhiên danh tính bạn trai đại gia thì vẫn giấu mặt.