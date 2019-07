Bị chỉ trích vì dùng Google dịch, Phạm Hương phản ứng bất ngờ

Trên story của Instagram cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương đã có những chia sẻ đầu tiên được cho là nhằm phản ứng lại những chỉ trích của cư dân mạng khi cho rằng cô sử dụng công cụ hỗ trợ dịch của Google. "Tĩnh lặng – Thiện lành – Yêu thương… A di đà phật…".

Phạm Hương phản ứng sau khi bị chỉ trích dùng công cụ hỗ trợ dịch của Google

Trước đó, Phạm Hương thích thú khoe loạt cây nhà lá vườn với dòng caption bằng cả tiếng Việt lẫn Anh. "A busy day of plants and flowers after the garden… Dreaming of a beautiful small garden with fruit trees and colors of brilliant. Fighting!". Kèm theo đó là đoạn dịch lại bằng tiếng Việt. "Một ngày bận rộn trồng cây và hoa sau vườn. Đang mơ ước một khu vườn nhỏ xinh đẹp với các loại cây ăn quả và màu sắc của những bông hoa rực rỡ. Cố lên!".

Đoạn chia sẻ bị chỉ trích của Phạm Hương

Sau dòng chia sẻ này, Phạm Hương lập tức nhận sự chỉ trích từ cư dân mạng khi cho rằng cô nàng đã sử dụng công cụ hỗ trợ dịch của Google và mắc những lỗi tiếng Anh cơ bản. Điển hình như từ "After" thường được dùng cho thời gian, Phạm Hương lại áp dụng đằng trước từ vườn của mình. Ngay sau đó, Phạm Hương đã phải xóa ngày dòng chia sẻ này đi.

Vào thời điểm năm 2015, khi được chọn làm đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, nhiều người cũng tỏ ra nghi ngờ về khả năng tiếng Anh của Phạm Hương, bởi từ trước tới giờ, người đẹp rất hiếm khi thể hiện khả năng ngoại ngữ trước giới truyền thông.

Nguồn: Instagram