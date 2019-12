HOT: Hoa hậu Phạm Hương lần đầu công khai ảnh con trai 1 tuổi, tiết lộ về khoảng thời gian làm mẹ

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Phạm Hương đã có một bài chia sẻ khá dài công khai con trai đầu lòng của mình.

Người đẹp chia sẻ: "One year ago, this little angel blessed my life. He is the definition of pure joy since the day he was born. He taught me about courage. More than I ever thought I had in me. Thank God for sending us this priceless Christmas present. Mom & Dad love you Maximus. Maximus của mẹ. Một năm tuy không dài nhưng cũng đủ để mẹ học cách làm mẹ, làm quen với một thiên thần nhỏ bé mong manh. Được ngắm nhìn từng giây phút con khôn lớn, được chăm sóc con là những giây phút ngọt ngào nhất trong cuộc đời của mẹ. Chào các cô chú, con tên là Maximus".

Cùng với bài đăng của mình, Phạm Hương đã chia sẻ hình ảnh của cậu con trai trong bộ đồ giáng sinh vô cùng đáng yêu.

Ngay dưới bài chia sẻ của Hoa hậu Phạm Hương, rất nhiều lời chúc mừng đã được gửi tới gia đình nhỏ của người đẹp.

Trước đó, cư dân mạng cũng nhiều lần đồn đoán về việc Phạm Hương sang Mỹ sinh con nhưng người đẹp đều từ chối trả lời và không chia sẻ gì về chuyện này. Thậm chí, có thời điểm quản lý của Phạm Hương còn bày tỏ sự bức xúc vì những tin đồn thất thiệt.

Hình ảnh chia sẻ trên trang cá nhân của Phạm Hương.