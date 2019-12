Kết quả MAMA 2019: BTS tiếp tục "ẵm trọn" 4 Daesang, BLACKPINK bận diễn show riêng vẫn giành được cúp

Sau gần 5 tiếng đồng hồ diễn ra liên tục, lễ trao giải Mnet Asia Artist Awards 2019 (MAMA 2019) đã chính thức khép lại và chủ nhân của những giải thưởng cũng đã được vinh danh.

Sự kiện âm nhạc đình đám của Châu Á năm nay quy tụ nhiều tên tuổi nghệ sĩ Kpop tham dự như BTS, TWICE, GOT7, MAMAMOO, ITZY, SEVENTEEN.

Không giống như năm ngoái khi BTS và TWICE "ăn chia" các giải thưởng Daesang, MAMA 2019 gây bất ngờ khi 4 giải Daesang đều thuộc về boygroup nhà Big Hit gồm: Nghệ sĩ của năm, Album của năm - Map of the Soul: Persona, Bài hát của năm - Boy With Luv và Biểu tượng toàn cầu của năm.

Trước đó vài ngày, BTS cũng đã xuất sắc "ẵm trọn" 4 giải Daesang tại lễ trao giải MMA 2019.

Bên cạnh các giải thưởng quan trọng nhất, BTS cũng đã giành thêm 5 giải thưởng khác gồm: Bonsang Worldwide Fan’s Choice TOP 10, Nhóm nam xuất sắc nhất, Nhóm nam trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất, M/V xuất sắc nhất và Nghệ sĩ Qoo10 được yêu thích nhất.



Nếu như BTS "chiếm sóng" các giải thưởng dành cho nhóm nam thì TWICE cũng chứng tỏ đẳng cấp girlgroup hàng đầu khi "gom" về 4 giải thương gồm: Bonsang Worldwide Fan’s Choice TOP 10, Nhóm nữ trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất, Nghệ sĩ Qoo10 được yêu thích nhất và Nhóm nữ xuất sắc nhất.

TWICE đem về 4 chiếc cúp tại MAMA 2019.

Ở hạng mục Bonsang Worldwide Fan’s Choice TOP 10, mặc dù bận tổ chức concert tại Tokyo Dome nhưng BLACKPINK cũng đã xuất sắc đạt được chiếc cúp của MAMA 2019 do chính người hâm mộ bình chọn.

BLACKPINK cũng được vinh danh ở hạng mục Bonsang Worldwide Fan’s Choice TOP 10.

Ngoài ra, 2 đại diên của Việt Nam là Hoàng Thùy Linh - Jack & K-ICM cũng đã được MAMA vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ xuất sắc nhất và Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Hoàng Thùy Linh nhận giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất của Việt Nam.

Jack & K-ICM giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất Việt Nam.

Danh sách nghệ sĩ chiến thắng của MAMA 2019: Nghệ sĩ của năm: BTS Album của năm: BTS "Map of the Soul: Persona" Bài hát của năm: BTS "Boy With Luv" feat. Halsey Biểu tượng toàn cầu của năm: BTS Bonsang Worldwide Fan's Choice TOP 10: BTS, GOT7, SEVENTEEN, TXT, TWICE, ATEEZ, MONSTA X, BLACKPINK, EXO, X1 Tân binh nam xuất sắc nhất: TXT Tân binh nữ xuất sắc nhất: ITZY Nhóm nam xuất sắc nhất: BTS Nhóm nữ xuất sắc nhất: TWICE Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất: BAEKHYUN (EXO) Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất: CHUNGHA Thành tích đột phá: SEVENTEEN Nhóm nhạc trình diễn xuất sắc nhất: Bolbbalgan4 với BOM Ca sĩ trình diễn xuất sắc nhất: TAEYEON với Four Seasons Ban nhạc xuất sắc nhất: JANNABI với For lovers who hesitate Màn trình diễn giọng ca được yêu thích nhất: MAMAMOO với Gogobebe Nhóm nam trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất: BTS với Boy with Luv

Nhóm nữ trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất: TWICE với Fancy Nghệ sĩ solo trinh diễn vũ đạo xuất sắc nhất: Chungha với Gotta Go Màn trình diễn vũ đạo được yêu thích nhất: GOT7 với Eclipse Giám đốc sản xuất của năm: Bang Sihyuk với Album Map of the Soul: Persona của BTS Nhà sản xuất của năm: Starr Chen, Howe Chen, Razor - Album Ugly Beauty của Thái Y Lâm Nhạc sĩ của năm: PDOGG với Boy With Luv (BTS feat. Halsey) Phối khí của năm: Kim Nam Woo với Nappa (Crush) Nhà sản xuất nghệ thuật của năm: Yuni Yoshida - Album Pop Virus (Gen Hoshino) Đạo diễn nghệ thuật của năm: Lumpens - M/V Boy With Luv ( BTS feat. Halsey) Biên đạo của năm: Kiel Tutin - Womxnly (Thái Y Lâm) OST hay nhất: Gummy Remember Me phim Hotel de Luna Màn hợp tác xuất sắc nhất: LEE SORA với Song Request (feat. SUGA of BTS) Bài hát Hip-Hop & Urban: HEIZE She's Fine M/V xuất sắc nhất: Boy With Luv (BTS feat. Halsey) Nghệ sĩ trình diễn thế giới: MONSTA X Nghệ sĩ Qoo10 được yêu thích nhất: BTS, TWICE Nghệ sĩ quốc tế được yêu thích nhất: Dua Lipa Nghệ sĩ xuất sắc nhất Châu Á: Hoàng Thuỳ Linh (Việt Nam) Andmesh Kamaleng (Indonesia) Nont Tanon (Thái Lan) Lý Vinh Hạo (Trung Quốc) King Gnu (Nhật Bản) Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất Châu Á: WayV (Trung Quốc) Jack & K-ICM (Việt Nam) WANYai (Thái Lan) Aimyon (Nhật Bản) OSN (Đài Loan) Stephanie Poetri (Indonesia)

MAMA (Mnet Asia Artist Awards) là một trong những giải thưởng âm nhạc lớn nhất được tổ chức hàng năm. Đây là sự kiện vinh danh tên tuổi các nghệ sĩ hàng đầu châu Á, chủ yếu là nghệ sĩ Hàn Quốc đã đạt được những thành tựu lớn của năm. Chính vì thế MAMA luôn được người hâm mộ Kpop vô cùng mong chờ vào dịp cuối năm.