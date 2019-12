MAMA 2019: Jack và K-ICM vỡ òa xúc động khi bất ngờ nhận giải "Best New Asian Artist"

Tối 4/12 (theo giờ địa phương), lễ trao giải Mnet Asian Music Award (MAMA 2019) đã diễn ra tại Nagoya Dome, Nhật Bản. Đây là một sự kiện thường niên, trở thành lễ trao giải được quan tâm hàng đầu châu Á nhiều năm qua, thu hút hàng triệu lượt xem trên toàn cầu.



Điều bất ngờ tại MAMA 2019 dành cho fan Việt nói chung cũng như cộng đồng người hâm mộ của K-ICM và Jack nói riêng đó là sự xuất hiện đầy ngỡ ngàng của bộ đôi trong màn nhận cúp Best New Asian Artist Viet Nam (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Việt Nam). Dù không thể có mặt tại Nhật Bản để trực tiếp nhận giải do vướng lịch trình công tác tại châu Âu nhưng K-ICM và Jack vẫn kịp ghi lại khoảnh khắc hân hoan nhận cúp MAMA cũng như những lời tri ân gửi tới khán giả.

Jack và K-ICM xuất hiện trong trang phục lịch lãm, trên tay cầm chiếc cúp đặc trưng của MAMA với sự hân hoan, đầy hãnh diện. K-ICM và Jack bày tỏ sự bất ngờ, niềm vui cũng như cảm thấy trách nhiệm trước giải thưởng này. Bộ đôi cũng không quên gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn là động lực để cả 2 làm nên những điều tuyệt vời.

Best New Asian Artist Viet Nam (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Việt Nam) là giải thưởng tôn vinh những tân binh có hoạt động tích cực trong khu vực châu Á trong năm qua, K-ICM và Jack được Mnet lựa chọn là gương mặt mới nổi bật nhất 2019 của ngành giải trí Việt. Nói đến K-ICM và Jack, không thể không nhắc tới hàng loạt những bản hit trăm triệu view như Hồng nhan, Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi. Dù chỉ mới ra mắt không lâu nhưng Jack và K-ICM đã thu về con số khổng lồ về thành tích digital trên các BXH âm nhạc lớn tại Việt Nam. Đồng thời, bộ đôi này cũng sở hữu lượng fan hùng hậu.