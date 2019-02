Hành trình trốn chạy bằng xe đạp của kẻ cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình

Sau khi bị cơ quan công an bắt giữ, kẻ sát hại anh Nguyễn Văn D (SN 1993, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội - lái xe hãng taxi Linh Anh) là Nguyễn Cảnh An (SN 16/08/1999, quê ở xóm 8, Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm của mình.

Bước đầu, An khai việc ra tay sát hại tà xế D là do hắn ta thiếu tiền chơi game nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Được biết, sau khi gây án tại khu vực cổng số 2 sân vận động Mỹ Đình vào tối 29/1, Nguyễn Cảnh An chạy bộ theo hướng sang tổ dân phố Nhân Mỹ thuộc phường Mỹ Đình 1.

Sau đó hắn ta chạy theo đường Tân An Bình, phường Mỹ Đình 1 và chạy lang thang ở khu vực cổng làng Nhân Mỹ.

Chiếc xe taxi do anh D điều khiển.

Tuy nhiên, khi chạy tới đây An quay lại đường cũ chạy qua hội chợ Tết đang diễn ra ở khu vực đối diện sân vận động Mỹ Đình rồi chạy dọc đường Lê Quang Đạo ngược hướng sân vận động Mỹ Đình về cổng làng Phú Đô.

Khi đến ngõ 8 đường Lê Quang Đạo về khu vực tổ 1 Phú Đô, An lấy được chiếc áo phong đen cùng một chút tiền.

Sau đó, theo biển chỉ dẫn trên đường, An đã đạp xe từ Hà Nội lên tới Hoà Bình. Tại Hoà Bình, An tiếp tục lẩn trốn tại quán nét và bị bắt giữ vào lúc 19h ngày 3/2.

Như vậy, chỉ sau gần 5 ngày xảy ra vụ án, đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công An đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ án.

Bằng quyết tâm nhanh chóng bắt giữ kẻ gây án để mang lại bình yên trong nhân dân, các cán bộ chiến sỹ đã không quản ngày đêm truy lùng theo các dấu vết dù là nhỏ nhất.

Lãnh đạo UBND xã Tràng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) nơi Nguyễn Cảnh An sinh sống cho hay, vào khoảng hơn 19h ngày 3/2, phía Công an TP Hà Nội đã cử một số cán bộ điều tra trực tiếp về địa phương làm việc và hỏi rõ về nhân thân của đối tượng này vì nghi ngờ liên quan đến vụ án mạng.



Ngay sau đó lãnh đạo công an xã cũng đã trực tiếp dẫn các cán bộ điều tra về tận nhà của An để làm việc.

Tuy nhiên, khi gần tới nhà của đối tượng, các cán bộ điều tra nhận tin đã bắt giữ được An khi y đang lẩn trốn ở Hoà Bình.

Mặc dù còn trẻ tuổi, ở địa phương An chưa có tiền án, tiền sự gì nhưng là đối tượng ăn chơi lêu lổng và được đưa vào diện theo dõi nghi nghiện.