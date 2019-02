Trưởng thôn nói về nghi phạm giết tài xế taxi ở Hà Nội: Cha vay được 5 triệu đồng để mổ cũng bị con trộm

Chiều 30 tết, không khí gia đình nghi phạm Nguyễn Cảnh An ở Đô Lương (Nghệ An) trầm uất còn hơn cả bữa cơm nhà chị Dậu mùa giáp hạt. Không đào, không quất, không cây nêu bánh chưng, mọi người ngồi im, nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng, thấy khách vào thì mỗi người lặng đi một góc.



Đối tượng Nguyễn Cảnh An.

Tiếp khách với gương mặt sầu não, chị Phạm Thị C. (mẹ nghi phạm) vừa nói vừa chỉ trực khóc, nước mắt lúc nào cũng sẵn sàng giàn dụa ra. "Nó đi biệt tích mấy nay không biết ở đâu, tối qua biết tin mà tôi như đột quỵ, không đứng dậy được, chả còn sức lực làm gì nữa", chị C. nói.

"Hồi bé nó yếu ớt, hiền lành, cha mẹ tin tưởng nên đưa tiền cho con đi nộp học ai ngờ nó lại cầm tiền đi chơi điện tử mà không vào lớp. Đi tìm, đưa về nhưng cũng thương con, chỉ giáo dục bằng tình cảm chứ chưa khi nào đánh nó một roi nào.



Giáo dục nhiều nhưng nó chỉ học hết lớp 9 rồi bỏ hẳn, lêu lổng, lâu lâu lại đi dăm bữa nửa tháng, đi tìm về nó lại bỏ đi. Chừng hai năm nay nó đi biền biệt, có khi chả liên lạc được, chả biết nó ở đâu.

Cổng vào nhà nghi phạm.

Bố mẹ cũng khuyên nên học lấy cái nghề rồi làm ăn cho yên ổn nhưng nó không chịu, giờ nó lớn rồi mà cũng không biết suy nghĩ, mình cũng chẳng thể trói chân con được.

Nó chỉ có tật nghiện điện tử thôi, còn ở đây không ăn trộm ăn cắp của ai, con ruồi cũng không nỡ giết, hiền lắm. Nghe nó bị bắt cả làng ai cũng giật mình", chị C. nói.

Còn theo ông Lê Đình Hòa, trưởng thôn nơi đối tượng cư trú thì ông này cho biết :"Thằng này yếu đuối lắm, không có cơ giết người, không biết còn đồng phạm khác không.

Hôm qua thì công an cũng đã đến địa phương xác minh, nói về gia đình này thì có thể nói là do cha mẹ quá chú tâm làm kinh tế, không để ý nhiều đến con cái, đến lúc con cái có biểu hiện hư hỏng thì cha mẹ lại tỏ ra thất vọng, chán nản nên con ngày càng hư.

Nó là thanh niên thuộc dạng hay chơi lười làm, nhiều lần ăn trộm tiền, cắm xe máy của cha mẹ để chơi game, cũng may chỉ trộm đồ trong nhà mà không ăn trộm của làng xóm. Chuyện nó bỏ đi rồi mẹ nó đi tìm thì xảy ra suốt.

Hiện trường vụ việc.

Có lần nó bỏ đi, bố nó đi tìm thấy tận trong Bình Thuận, đưa về mấy bữa thì đâu lại vào đấy. Tháng sáu năm nay, bố nó ốm nặng, vay được 5 triệu đồng để đi mổ, không ngờ nó cũng ăn trộm rồi mang cả xe máy đi mất, đến nay thì gây án".

Trước đó, tối ngày 29/1, tài xế taxi Nguyễn Văn D. khi lái xe chở khách đến sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) thì bị nam hành khách sát hại. Sau 5 ngày truy lùng, công an đã bắt được đối tượng Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) khi hắn đang lẩn trốn ở Hòa Bình. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận do thiếu tiền chơi game nên đã nghĩ đến chuyện cướp để có tiền.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.