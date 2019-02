Manh mối duy nhất tìm ra hung thủ vụ cướp, giết tài xế taxi ở sân vận động Mỹ Đình

Vào tối 3/2, lực lượng cảnh sát hình sự Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội và Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với các cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm Nguyễn Cảnh An (SN 16-8-1999, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) - đối tượng sát hại tài xế taxi ở trước khu vực cổng phị sân vận động Mỹ Đình.

Đối tượng bị bắt khi đang "cày game"



Trao đổi với PV về hành trình truy bắt và những khó khăn trong những ngày qua khi manh mối rất về nghi phạm, Thượng tá Đặng Việt Quảng - Phó trưởng phòng PC02 – Công an TP.Hà Nội, người trực tiếp tham gia phá án cho biết, tối 29/1, khi nhận được thông tin có một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra quanh vực sân vận động Mỹ Đình (P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), Bộ Công an và Công an Hà Nội đã tung hàng trăm cán bộ, trinh sát tham gia phá án.

Thượng tá Đặng Việt Quảng

Theo Thượng tá Quảng, vụ án xảy ra vào ban đêm ở quảng trường rộng lớn, lại đúng dịp cận Tết, người người đi mua sắm nên việc tìm ra manh mối vô cùng khó khăn. Tiếp đó, sau khi gây án, đối tượng di chuyển về nơi hẻo lánh rồi thay hình đổi dạng, manh mối hầu như không có.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng rà soát trong vòng bán kính 5km phát hiện hành trình trốn chạy của nghi phạm về làng Phú Đô. Các tổ trinh sát lập tức được thiết lập, tỏa đi nhiều hướng vây bắt nghi phạm, trong đó có tổ công tác lên Hòa Bình.

Tại cơ quan công an nghi phạm đã thừa nhận hành vi

Thượng tá Quảng chia sẻ thêm, khi mọi thông tin về nghi phạm đang gặp rất nhiều khó khăn, bế tắc thì Cảnh sát phát hiện trong đoạn thu âm đối thoại giữa nghi phạm và nạn nhân có âm tiết vùng Nghệ An. Lập tức, tổ công tác liên hệ với Công an Nghệ An phối hợp để rà soát, khoanh vùng đối tượng. Tuy nhiên, đây là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự gì, manh mối duy nhất là nghi phạm ham chơi game, hay bỏ nhà đi lêu lổng.

Cùng với đó là đặc điểm nhận dạng qua camera an ninh, các mối quan hệ, kể cả quan hệ bạn chat, chơi game với nhau, cảnh sát xác định Nguyễn Cảnh An (SN:1999, trú tại xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

buổi họp báo tại Phòng cảnh sát hình sự ngày 4/2

Sau khi xác định được nghi phạm và hướng di chuyển, lực lượng phá án đã có mặt tại Hòa Bình và tóm gọn Nguyễn Cảnh An khi hắn đang cày game. Thời điểm bị bắt, An không có bất cứ phản ứng nào trước nghiệp vụ sắc bén của Cảnh Sát.

Tại thời điểm bị bắt, ngay tại quán internet đối tượng tỏ ra khá bất ngờ và không thể hiểu tại sao cảnh sát đã lần ra anh ta và thừa nhận ngay hành vi.

Không bắt được nghi phạm thì không nghỉ Tết

Thượng tá Đặng Viết Quảng chia sẻ rằng dù Tết nguyên đá đã cận kề nhưng lực lượng phá án đã xác định rõ nhiệm vụ được giao, luôn đề cao tinh thần phá án không ngừng nghỉ bất cứ ngày hay đêm.

"Những tết cận kề của năm mới 2019 sắp đến, trong khi người người trở về nhà sum họp với gia đình, hối hả mua sắm chuẩn bị mâm cỗ, thì chúng tôi dường như không ngủ với tinh thần không bắt được nghi phạm sẽ không nghỉ Tết mà trước đó Thượng tướng Lê Quý Vương đã chỉ đạo để đem lại bình yên cho nhân dân và sự thanh thản cho bị hại", Thượng tá Quảng nói.

Sáng 4/2, tại buổi họp báo thông tin về vụ án, Thứ trưởng Lê Quý Vương đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm đông người, lại là dịp cận Tết. Cơ quan điều tra đối mặt với không ít khó khăn do dấu vết tại hiện trường không nhiều, tính chất chưa rõ ràng.

Có mặt tại hiện trường, Thượng tướng Lê Quý Vương yêu cầu các đơn vị điều không được nghỉ Tết nếu chưa bắt được hung thủ. "Tôi cũng hứa bất cứ lúc nào bắt được nghi phạm, kể cả 30 hay mùng một Tết, tôi cũng có mặt để động viên, chúc mừng", ông Vương nói.

Thứ trưởng Lê Quý Vương tại buổi họp báo thông tin vụ án

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 46 phút, ngày 29/1, anh Nguyễn Văn Duy lái taxi nhãn hiệu Hyudai 110, BKS: 30A – 909... thuộc hãng taxi Linh Anh chở 1 đối tượng là nam giới đi từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực trước sân vận động Mỹ Đình.



Khi đến khu vực cổng số 2 của sân vận động Mỹ Đình, anh Duy đã bị đối tượng trên xe dùng dao cắt 1 nhát vào vùng cổ. Anh Duy bỏ chạy được vài chục mét thì gục xuống đường và tử vong. Ngay khi nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội, Công an Q. Nam Từ Liêm và của Bộ Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng.