Đối tượng sinh năm 1999 khai nhận sát hại tài xế taxi ở Hà Nội để lấy tiền chơi game

Vào 19h40 ngày 3/2, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Cảnh An (SN 16-8-1999, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, khi đối tượng này đang lẩn trốn ở Hòa Bình.

Đối tượng An là nghi phạm gây ra vụ cứa cổ, sát hại lái xe taxi của hãng Linh Anh ở khu vực cổng phụ của SVĐ Mỹ Đình vào tối hôm 29/1.

Nghi phạm sát hại tài xế

Theo thông bước đầu, tại cơ quan công an, Nguyễn Cảnh An được xác định là đối tượng không có nghề nghiệp, sống cùng gia đình ở Nghệ An lại mê game, thường xuyên tụ tập ở các quán internet nên bị bố mắng.

Vào khoảng 2 tháng trước, sau khi bị bố mắng, đối tượng tức giận nên đã lấy 2,5 triệu đồng của bố rồi bỏ ra Hà Nội sống cùng một người bạn trong một phòng trọ trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Tại đây, hàng ngày đối tượng vẫn thường la cà các quán internet để chơi găm, đến khi hết tiền thì túng bấn và nghĩ đến cách kiếm tiền. Đối tượng đã vào các trang mạng để học cách dùng dao cướp tài sản thông qua một số tình huống xe ôm đã từng gặp rồi ra chợ mua một con dao để thực hiện hành vi.

Tại cơ quan điều tra, An cho biết ngày 29/1 anh ta đi loanh quanh ở khu vực Bến xe Mỹ Đình. Gần 18h, anh Nguyễn D. (SN 1993, trú tại huyện Sóc Sơn) là lái xe taxi của hãng Linh Anh đã tới mời An đi xe. Hai bên thỏa thuận giá chuyến đi là 50.000 đồng, di chuyển từ Bến xe Mỹ Đình tới SVĐ Mỹ Đình.

Khoảng 18h, ngày 29/1, khi chiếc xe taxi chở An đến khu vực cổng phụ của SVĐ Mỹ Đình. Khi xe vừa tấp vào lề, An liền rút dao chồm lên, cứa một nhát rất mạnh vào cổ lái xe. Lúc này nạn nhân chỉ kịp hét lên, rồi ôm cổ, mở cửa bỏ chạy ra ngoài. Được vài mét, lái xe taxi này gục xuống đường và tử vong ngay sau đó.

Đối tượng An đã thừa nhận hành vi gây án

Sau khi ra tay biết đã bị lộ, An hoảng sợ nên đã vứt bỏ cả dao và dép, không kịp lấy bất kỳ tài sản nào của lái xe, rồi bỏ chạy bằng chân trần về nhà trọ. Tại đây, An thấy bạn chưa về, nên vội vã lấy chiếc áo và đôi dép ở cửa, bỏ chạy lên Đại lộ Thăng Long.

Trên đường chạy trốn, An thấy một chiếc xe đạp dựng ven đường nên đã lấy trộm, rồi dựa vào biển chỉ dẫn đường, y đạp xe tới tỉnh Hòa Bình. Khi tới đây, An đã bán chiếc xe đạp với giá 53.000 đồng. Sau đó, An lại tiếp tục trú chân trong quán internet ở địa bạn tỉnh Hòa Bình.

Người dân tụ tập chứng kiến sự việc

Trước đó, khoảng 20h ngày 29.1, Công an phường Phú Đô, Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, nhận được tin báo của người dân về một vụ sát hại tài xế taxi tại đường Lê Đức Thọ, khu vực trước cổng vào số 2 Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Nhận được tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ.

Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, ngụ thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội).