Điều này có thể khiến hàng triệu người gặp nguy hiểm mà không nhận ra.



Sốt dai dẳng, đau nhức, đau ngực, đánh trống ngực hoặc chóng mặt thường liên quan đến bệnh cúm. Nhưng chúng cũng có thể là triệu chứng của bệnh cơ tim và viêm cơ tim - các bệnh tim đe dọa tính mạng khiến tim khó bơm máu hơn.

Bệnh cơ tim đề cập đến một nhóm các chứng bệnh ảnh hưởng đến cấu trúc của tim, trong khi viêm cơ tim là tình trạng viêm của thành cơ tim có thể gây ra nhịp tim không đều.

Các bệnh nhiễm trùng do virus như cúm là một trong những nguyên nhân hàng đầu của bệnh cơ tim, mặc dù nó cũng có thể do các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm, ký sinh trùng và phản ứng dị ứng với thuốc cũng như những loại thuốc bất hợp pháp.

Bệnh cơ tim có thể dễ bị nhầm lẫn và bỏ qua

Nghiên cứu của tổ chức từ thiện Bệnh lý cơ tim Anh cho thấy, 95% người dân không biết rằng việc không thể loại bỏ các triệu chứng cúm có thể là dấu hiệu bệnh cơ tim.

42% những người có triệu chứng cúm dai dẳng và không đến gặp bác sĩ thú nhận, họ đã đinh ninh rằng, các triệu chứng sẽ tự biến mất. Trong khi đó, chỉ hơn 1/4 tiết lộ, họ cảm thấy có lỗi vì làm lãng phí thời gian của bác sĩ.

Bệnh cơ tim ảnh hưởng đến khoảng 1/300 người và là nguyên nhân lớn nhất gây tử vong ở người trẻ tuổi.

Khoảng 60% những người mắc bệnh ban đầu không được công nhận là có bệnh, 17% phải chờ đợi hơn 1 năm mới nhận được chẩn đoán chính xác.

Người dân Anh đang được khuyến khích để nhận thức nguyên nhân tiềm ẩn liên quan đến tim nếu họ gặp các triệu chứng cúm trong những tháng mùa đông.

Joel Rose, giám đốc điều hành tổ chức Bệnh cơ tim Vương quốc Anh, cho biết: "Trong mùa cúm mùa đông, quan trọng là mọi người nhận biết dấu hiệu và triệu chứng của các bệnh tim mạch như bệnh cơ tim và viêm cơ tim.

Với các trường hợp bị cúm và cảm lạnh thông thường, mọi người phải lắng nghe cơ thể của mình. Nếu cảm thấy lo ngại, họ nên đi khám hoặc tái khám càng sớm càng tốt".

Bác sĩ Jim Moore, chủ tịch Primary Care Cardiovascular Society, bày tỏ: "Có sự tác động qua lại giữa các triệu chứng giống như tim và cúm bao gồm khó thở, đau ngực, đánh trống ngực hoặc chóng mặt.



Mặc dù các triệu chứng trên có thể kéo dài trong những tháng mùa đông, nhưng nếu một bệnh nhân gặp phải các triệu chứng dai dẳng, quan trọng là phải xem xét liệu có nguyên nhân tiềm ẩn liên quan đến tim không.

Không thể phủ nhận mùa cúm là khoảng thời gian bận rộn cho những người làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu như chúng ta, nhưng nếu cảm thấy lo ngại, không ai nên cảm thấy có lỗi khi muốn tìm kiếm lời khuyên chuyên sâu về sức khoẻ".

Tổ chức Bệnh cơ tim Vương quốc Anh cũng tiết lộ rằng, nhiều người đã bỏ qua mối liên hệ giữa các triệu chứng cúm và bệnh tim do có sẵn những suy nghĩ mặc định về một bệnh nhân tim điển hình.

Cụ thể, 63% liên hệ các chứng tim mạch với tình trạng thừa cân, chế độ ăn uống hoặc lối sống không lành mạnh, thiếu hoạt động hoặc độ tuổi trung niên.

Trên thực tế, bệnh cơ tim nếu không được kiểm soát, có thể xảy ra ngưng tim - khiến việc phát hiện sớm càng đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong mục tiêu cứu sống bệnh nhân.

Khả năng hoạt động tốt của tim cũng có thể bị ảnh hưởng và như vậy nghĩa là, tim không thể bơm đúng cách hoặc không hoạt động tốt như bình thường.

Tình trạng này cũng ảnh hưởng đến nhịp tim, vốn gây ra nhịp tim không đều và được biết đến với tên gọi chứng rối loạn nhịp tim.

Bệnh cơ tim là gì?

Bệnh cơ tim là một thuật ngữ chung cho các bệnh về cơ tim, khi thành buồng tim bị giãn ra, dày lên hoặc cứng lại. Điều này ảnh hưởng đến khả năng bơm máu của tim đi khắp cơ thể.

Một số loại bệnh cơ tim được di truyền và có thể xảy ra ở trẻ em và những người trẻ:

1. Bệnh cơ tim giãn

Trường hợp bị bệnh cơ tim giãn, các thành cơ của tim giãn ra và mỏng đi, do đó chúng không thể co bóp (ép) đúng cách để bơm máu đi khắp cơ thể.

Nếu bạn bị bệnh cơ tim giãn, bạn sẽ có nguy cơ bị suy tim cao hơn, đó là khi tim không thể bơm đủ máu đi khắp cơ thể với áp lực phù hợp.

2. Bệnh cơ tim phì đại

Với trường hợp cơ tim phì đại, các tế bào cơ tim nới rộng và thành buồng tim dày lên. Kích thước buồng tim giảm đi, do đó, chúng không thể giữ được nhiều máu; thành buồng tim không thể giãn đúng cách và có thể cứng lại.

3. Bệnh cơ tim hạn chế

Bệnh lý cơ tim nghiêm trọng rất hiếm gặp và chủ yếu ảnh hưởng đến người lớn tuổi. Các thành buồng tim chính trở nên cứng và rắn lại. Chúng không thể phục hồi đúng cách sau khi co bóp. Điều này đồng nghĩa với việc tim không thể được lấp đầy máu một cách thích hợp.

4. Bệnh cơ tim thất phải gây loạn nhịp

Ở người bị bệnh tim thất phải gây loạn nhịp (ARVC), xuất hiện bất thường ở các protein đảm nhiệm chức năng giữ các tế bào cơ tim kết nối với nhau.

Các tế bào cơ có thể chết và mô cơ chết được thay thế bằng mô mỡ và mô sợi.

Không phải tất cả những người bị bệnh cơ tim đều cần điều trị. Một số người chỉ mắc một dạng nhẹ của bệnh và họ hoàn toàn có thể kiểm soát tình trạng bệnh tật của mình sau khi thực hiện vài thay đổi trong lối sống.

Nguồn: NHS/Shape