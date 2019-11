Ca bệnh đặc biệt: Bệnh nhi quốc tịch Lào 8 ngày tuổi mắc bệnh tim được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Nhi TW

Hiện nay, tỷ lệ trẻ mắc bệnh lý tim mạch tại Việt Nam là 1-1,5%, tức là cứ 100 cháu ra đời thì gần hai cháu mắc bệnh tim. Trong số đó, có 60% cần phải phẫu thuật can thiệp và 80% các cháu sau này có cuộc sống khỏe mạnh.

Trẻ một tháng tuổi có quả tim chỉ nhỏ như quả trứng gà với những mạch máu bên trong chỉ tương tương khoảng 4-5 mm nên khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật sẽ phải dùng kíp lúp tăng phóng đại 4-5 lần so với kích thước thật mới quan sát được tổn thương.



"Khi phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh sẽ giúp cho các bác sĩ can thiệp kịp thời, giúp giảm thiểu tử vong trẻ sơ sinh. Do đó, các phụ nữ khi mang thai có thể phát hiện bệnh tim bẩm sinh này từ tuần thứ 12 trở đi và cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để có những tư vấn, can thiệp kịp thời ngay khi bé vừa chào đời", BS Trường khuyến cáo.