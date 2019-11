Bé sơ sinh 1 ngày tuổi bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp, bác sĩ phải phá vách liên nhĩ để cứu sống bé

Bệnh nhi là trẻ sơ sinh Phạm Ngọc B. (01 ngày tuổi) ở Móng Cái, Quảng Ninh. Trước đó, trẻ sinh thường, đủ tháng, được 2.900gr. Sau sinh, trẻ có biểu hiện tím tái, được cấp cứu tại TTYT Móng Cái, sau đó chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh trong tình trạng cấp cứu.

Kết quả khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cho thấy trẻ bị đảo gốc động mạch, lành vách liên thất, còn ống động mạch nhỏ, lỗ bầu dục hạn chế...

Các bác sĩ nhanh chóng xác định bé bị một loại bệnh tim bẩm sinh phức tạp, đó là đảo gốc động mạch... Trẻ được Hội chẩn dùng thuốc PGE1 mở ống động mạch và phá vách liên nhĩ cấp cứu giành lại sự sống cho bé.

Ca thủ thuật kéo dài gần 30 phút đã thành công.



Bác sĩ Đinh Thị Lan Oanh, PGĐ bệnh viện cho biết: Bệnh lý tim bẩm sinh do nhiều nguyên nhân, phần lớn liên quan bất thường phát triển trong giai đoạn tim được hình thành cấu trúc. Các dấu hiệu nhận biết bệnh tim ở trẻ ngay tháng đầu đời: xuất hiện tím ngay sau khi đẻ, thở nhanh hơn so với trẻ bình thường khi không bú hoặc lúc nằm ngủ, khi bú trẻ thở gấp, chậm tăng cân, suy dinh dưỡng, nhiễm trùng phổi tái phát, vã mồ hôi nhiều do trẻ phải gắng sức quá mức…

Bác sĩ Phí Xuân Thi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết: "Dị tật chuyển gốc động mạch là bệnh 2 động mạch lớn của tim là động mạch chủ và động mạch phổi đảo vị trí cho nhau gây tình trạng thiếu ôxy trầm trọng cho cơ thể và nếu không được can thiệp kịp thời thì phần lớn các trẻ sẽ tử vong.

Các tật về tim bẩm sinh hoàn toàn có thể được phát hiện bằng siêu âm chẩn đoán trước sinh và sau sinh. Nếu được phát hiện và can thiệp sớm, 98% bệnh nhân tim bẩm sinh có thể chữa được và trở về cuộc sống như người bình thường.

Trong quá trình mang thai, các bà mẹ nên kiểm tra sức khỏe thai nhi định kỳ để phát hiện dị tật trước sinh. Qua đó giúp các bé sớm tiếp cận với chăm sóc y tế ngay sau sinh và ngăn ngừa các biến chứng có thể xảy ra.