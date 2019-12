Drama đài MBC: Nghi vấn bị BTS, G-Friend cạch mặt, TWICE bất ngờ có "phiên bản nam" bởi chiếc poster siêu ẩu

Trong tuần lễ cuối cùng của năm 2019, loạt sự kiện được mong chờ nhất chắc chắn phải là series lễ hội âm nhạc của 3 đài truyền hình lớn bao gồm: KBS, SBS và MBC.

Sau khi SBS Gayo Daejun 2019 và KBS Gayo Daechukje 2019 đã công bố toàn bộ dàn line-up chính thức của mình, mới đây đến lượt MBC Gayo Daejejun 2019 cũng tiết lộ những thông tin quan trọng về lễ hội âm nhạc diễn ra trong ngày cuối cùng của năm.



Mặc dù chương trình năm nay có sự xuất hiện của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như TWICE, ITZY, GOT7, MONSTA X, AOA, RED VELVET, MAMAMOO, tuy nhiên khán giả vẫn cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn khi thiếu vắng một số tên tuổi được mong đợi. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến dàn idol nhà Big Hit gồm: BTS, TXT và G-Friend.

Poster công bố dàn nghệ sĩ sẽ tham dự MBC Gayo Daejejun 2019 vào ngày 31/12.

BTS, G-Friend, TXT không xuất hiện trong chương trình âm nhạc cuối năm MBC Gayo Daejejun 2019.

Việc dàn nghệ sĩ nhà Big Hit không xuất hiện tại MBC Gayo Daejejun 2019, dù họ vẫn tham gia 2 lễ hội âm nhạc cuối năm khác là SBS Gayo Daejun 2019 và KBS Gayo Daechukje 2019 đã làm dấy lên những tin đồn về việc Big Hit cạch mặt nhà đài MBC. Thậm chí trong lần quảng bá mới đây, boygroup tân binh TXT cũng vắng mặt ở sân khấu âm nhạc này.

Theo như một số khán giả, sự vắng mặt của các nhóm nhạc nhà Big Hit tại lễ hội âm nhạc cuối năm 2019 của MBC được cho là xuất phát từ việc BTS đã bị đối xử bất công tại MBC Gayo Daejejun năm ngoái, khi nhóm liên tục bị hoán đổi thời gian biểu diễn, cắt xén tiết mục và không được kết màn dù họ là nhóm có sức ảnh hưởng lớn nhất trong chương trình.



Mặc dù "mang tiếng" là sân khấu cuối năm hoành tráng nhưng MBC Gayo Daejejun 2018 chẳng khác gì màn quảng bá hàng tuần của các nghệ sĩ.

Trong khi nghi vấn cạch mặt của Big Hit vẫn đang là chủ đề bàn tán xôn xao thì đài MBC tiếp tục thể hiện sự ẩu tả của mình khi ghi nhầm tên TWICE vào hình ảnh của boygroup Stray Kids. Thế là, line-up MBC Gayo Daejejeon 2019 vừa có một TWICE phiên bản nam và một TWICE phiên bản nữ.

Poster line-up MBC Gayo Daejejeon 2019 ghi nhầm tên TWICE dưới ảnh của nhóm nhạc nam Stray Kids.

"Chuyện gì xảy ra với TWICE vậy?", "Không có BTS và TXT? Chuyện gì đang diễn ra giữa MBC và Big Hit vậy nhỉ?", "Tôi có phải là người duy nhất nghi ngờ về mối quan hệ hiện tại giữa Big Hit và MBC không vậy?", "Năm ngoái, BTS đã bị chương trình này ngược đãi nên họ không tham dự nữa", "Tốt hơn hết là BTS hãy ăn mừng năm mới thứ 6 của họ mà không cần phải tham dự bất kỳ chương trình phát sóng nào cả", "Tại sao vẫn không có WINNER và BLACKPINK? YG thật ngu ngốc" - Netizen bình luận trước loạt diễn biến mới nhất của nhà đài MBC xoay quanh sân khấu cuối năm.

Netizen bình luận xoay quanh những lùm xùm của sân khấu âm nhạc MBC Gayo Daejejeon 2019

Hiện tại, đài MBC đã xóa đi poster line-up cũ sau loạt chỉ trích ẩu tả của khá giả. Được biết, MBC Gayo Daejejeon năm nay sẽ do 3 MC: YoonA, Cha Eunwoo và Jang Sung Kyu dẫn dắt.

MBC Gayo Daejejeon 2019 sẽ diễn ra tối 31/12 trên đài MBC.