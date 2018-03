"Bộ tứ siêu đẳng" MAMAMOO chính thức tái xuất với MV mới

Vào 18h giờ ngày 7/3 (giờ địa phương) 4 cô gái tài năng nhà RBW đã mang lửa đến cho sàn đấu Kpop tháng này với ca khúc chủ đạo "Starry Night" nằm trong mini album thứ 6 "Yellow Flower".



"Starry Night" được ghi hình tại New Zealand, cùng địa điểm quay với MV dọn đường "Star Wind Flower Sun". MV cho sự tái xuất lần này của nhóm được chỉ đạo bởi Zanybros, người đã nhiều lần cộng tác với 4 cô gái trong các hit khủng trước đây như: "Yes I Am", "Paint Me"...

"Starry Night" MV - MAMAMOO"



Hãy cùng chờ đón những thành tích khủng mà MAMAMOO gặt hát được cùng với "Starry Night" nhé !