Điểm tên những lý do "trời ơi đất hỡi" khiến vùng kín bị mẩn ngứa

Alyssa Dweck, chuyên gia y khoa, bác sĩ phụ khoa tại CareMount Medical ở New York kiêm đồng tác giả của cuốn The Complete A to Z for Your V cho biết: "Hầu hết các bệnh nhân của tôi đều lo lắng bản thân mắc ung thư hoặc mụn rộp sinh dục khi mẩn ngứa vùng kín. Trên thực tế, đây hầu hết chỉ là các vết sưng lành tính và tạm thời".

Dưới đây là một số nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng này:

Mụn

Mụn trứng cá vẫn có thể ám ảnh phụ nữ đã qua tuổi trưởng thành. Chúng xuất hiện mọi nơi và thậm chí xung quanh vùng kín. Về cơ bản, mụn trứng cá có khả năng kích thích da, gây sưng đỏ và chảy dịch. Chúng thường tự biến mất mà nên mọi người không nên quá lo lắng.

Tẩy lông

"Tỉa tót" vùng kín đôi khi có thể gây mẩn ngứa vùng kín, kích thích những sợi lông mọc ngược và vô tình dẫn tới viêm nang lông. Về cơ bản, việc này rất dễ làm sưng vùng da xung quanh âm đạo.

Eve Espey, giáo sư, trưởng khoa sản và khoa phụ khoa tại Đại học Y khoa New Mexico cho biết, do sử dụng thuốc rụng lông, cạo lông và tẩy lông, những sợi lông mọc còn sót lại có thể mắc kẹt dưới da gây nhiễm trùng.

U nang bã



Vùng kín sẽ chịu ảnh hưởng nếu bạn để mồ hôi tích tụ sau khi hoạt động cường độ cao. Môi trường ngột ngạt kết hợp với sự cọ xát không ngừng vào quần áo có thể dẫn đến tình trạng u nang bã. Trong trường hợp nghiêm trọng, bạn cần đến khám bác sĩ để điều trị.

Mụn cóc sinh dục

Mụn cóc sinh dục là một loại bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) và chúng thường gây ra bởi các chủng papillomavirus ở người (HPV). Tình trạng này không gây nên vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, dù hầu hết phụ nữ vẫn tìm cách loại bỏ chúng do vấn đề về thẩm mỹ.

Tuy mụn cóc sinh dục không nguy hiểm, bạn vẫn nên tới bác sĩ để xác định có phải do HPV gây nên hay không.

U nang tuyến Bartholin

Vùng kín có nhiều vết sưng và xuất hiện u cục là dấu hiệu của u nang tuyến Bartholin. Allison Hill, bác sĩ phụ khoa tại Bệnh viện Good Samaritan ở Los Angeles kiêm đồng tác giả của cuốn The Mommy Docs' Ultimate Guide to Pregnancy and Birth cho biết, tuyến Bartholin nằm bên ngoài vùng kín có nhiệm vụ bôi trơn âm đạo trong thời gian "vui vẻ". Tuy nhiên, đôi khi chúng có thể bị ảnh hưởng do sự tích tụ của chất nhầy và gây nhiễm trùng, đau đớn, chảy mủ.

Lông mọc ngược

Lông mu có đặc trưng hình xoăn nên đôi khi chúng có thể mọc ngược vào da của bạn, gây nên hiện tượng lông mọc ngược.

Lông mọc ngược ít khi dẫn tới viêm nhiễm, ngứa và khó chịu. Bạn có thể sử dụng nhíp và gương để tự loại bỏ chúng hoặc không cần bận tâm.. Nếu vết sưng không biến mất hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng như đỏ, sưng, đau hoặc chảy mủ, hãy liên hệ với bác sĩ.

U mềm lây

Đây là một tình trạng khá phổ biến và lành tính. Những vết sưng nhỏ, cứng nằm xung quanh âm đạo đều do virus molluscum contagiosum gây ra. Đôi khi, các vết này có thể phát triển về kích cỡ, chuyển sang màu đỏ, ngứa và chảy nước.

Đối với hầu hết mọi người, những vết sưng quanh âm đạo này sẽ biến mất trong vòng vài tháng mà không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu sở hữu hệ miễn dịch kém, bạn sẽ cần đến khám bác sĩ.

Tuyến mồ hôi

Các tuyến mồ hôi có ở khắp mọi nơi, kể cả xung quanh vùng kín. Những tuyến này có thể bị nhiễm trùng, từ đó gây sưng, đau âm đạo. Những phụ nữ thường xuyên mặc đồ bó sát có nguy cơ cao phải đối mặt với tình trạng này. Vệ sinh đúng cách như làm sạch vùng kín bằng nước và xà phòng sẽ cải thiện các triệu chứng. Nếu không hiệu quả, mọi người có thể cân nhắc nhờ tới sự trợ giúp của chuyên gia y khoa.

Giang mai

Dấu hiệu đầu tiên của bệnh giang mai là sự xuất hiện của các vết sưng nhỏ, không đau tại vị trí nhiễm trùng. Thông thường, chúng sẽ nằm ở bộ phận sinh dục hoặc miệng. David Diaz, chuyên gia y khoa, bác sĩ nội tiết tại Trung tâm Y tế Orange Coast Memorial ở Fountain Valley, California cho biết, các vết sưng xuất hiện từ 3-6 tuần rồi tự biến mất. Bạn cần điều trị bệnh này càng sớm càng tốt nếu không chúng sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Ung thư

Ung thư vùng kín phổ biến nhất ở phụ nữ lớn tuổi với dấu hiệu đầu tiên là sự phát triển của khối u gây ngứa. Nếu dấu hiệu này kết hợp với các triệu chứng khác như đau rát, chảy máu âm đạo ngoài chu kỳ, thay đổi màu sắc và viêm loét da, bạn hãy đi kiểm tra càng sớm càng tốt. Các bác sĩ có thể tiến hành phẫu thuật nhằm loại bỏ khối u.

(Nguồn: Womenshealthmag)