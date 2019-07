Woman Essentials ra mắt dòng sản phẩm chuyên biệt chăm sóc vùng kín cho phụ nữ

Chịu ảnh hưởng từ những tư tưởng cũ kỹ cùng cách nhìn phiến diện về khu vực nhạy cảm, một bộ phận chị em phụ nữ phải hối hận khi không biết cách chăm sóc và nuôi dưỡng vùng kín đúng đắn. Vì vậy, khi vùng kín gặp vấn đề nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày mà còn liên quan đến hạnh phúc cá nhân và hôn nhân gia đình.

Hình ảnh cô Madina Karsybayeva chia sẻ về vùng kín - nét đẹp thầm lặng của mọi phụ nữ.

Đến thời điểm hiện tại, có rất ít người hiểu rằng, vùng kín của phụ nữ như khu vườn địa đàng, là nơi độc nhất và vô cùng mỏng manh. Qua thời gian sự thay đổi về hóc-môn cùng các tác động bên ngoài như: khô ngứa, cọ xát, stress… đã ảnh hưởng trực tiếp đến vẻ đẹp vùng da này. Thậm chí cả những vùng sâu kín nhất cũng trở nên sạm màu, lỏng lẻo, mất độ đàn hồi và căng mịn.

Dù không thể thay đổi quy luật thời gian nhưng nếu có thể duy trì, sửa chữa những tổn thương vùng kín mà kết quả được đảm bảo thì đó là mục đích của công ty Remedials Labourireire. Được thành lập vào năm 2011, Remedials Labourireire là một trong những công ty hàng đầu của Pháp chuyên phát triển các sản phẩm mỹ phẩm và thiết bị y tế sáng tạo dưới thương hiệu dòng Woman Essentials.

Có thể nói, dòng Woman Essentials là biểu tượng sinh lý của phái yếu, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mặt thẩm mỹ, cũng như nâng cao chất lượng sống hằng ngày của phụ nữ. Thương hiệu được công nhận bởi chuyên gia với các kết quả chứng minh lâm sàng nghiêm ngặt.

Baume Blanc, kem lụa nuôi dưỡng, tái tạo và dưỡng trắng vùng kín

"Sự thành công của chúng tôi là nhờ vào công trình nghiên cứu tái tạo mô người. Tất cả các sản phẩm của dòng Woman Essentials đều được kiểm tra chuẩn mô hình Vitro 3D, một công nghệ nghiên cứu mô người trong phòng thí nghiệm và tương thích với biểu bì niêm mạc vùng kín. Nhờ sự kết hợp giữa Remedials Laboratoire và Trung tâm nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS ( CNRS là cơ quan nghiên cứu thuộc chính phủ lớn nhất tại Pháp và là cơ sở nghiên cứu khoa học cơ bản lớn nhất ở châu Âu - theo Wikipedia) mà dòng Woman Essentials sau khi ra mắt đã được đông đảo người tiêu dùng đón nhận nhờ khả năng vượt trội mà sản phẩm đem lại cho mỗi khách hàng ở từng độ tuổi khác nhau", Ms.Madina Karsybayeva chia sẻ.

Hình ảnh cô Madina Karsybayeva chia sẻ về thương hiệu Woman Essentials

Cũng trong buổi sự kiện, nhà sáng lập còn đề cập thêm "dòng Woman Essentials ứng dụng y học tái tạo từ tế bào gốc của hoa lan, đây là thành phần nổi tiếng với chức năng tái sinh làn da và làm trắng nhờ ức chế tyrosinase. Kết hợp với khả năng giữ nước của Hyaluronic Acid và chiết xuất hoa súng trắng. Mỗi sản phẩm đều có khả năng kháng khuẩn, se khít, dưỡng ẩm,... thích hợp cho đối tượng có vùng kín bị khô hoặc sau khi thẩm mỹ bằng laser hay phẫu thuật."

Dù rằng chỉ mới thành lập vào năm 2011, nhưng dòng Woman Essentials đã chứng minh sức hút không tưởng của mình khi đoạt giải thưởng "Sản phẩm sáng tạo nhất" (The most innovative products) của French Beauty Awards vào năm 2015. Chỉ trong 4 năm, thương hiệu tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng phụ nữ Pháp. Xuyên qua nhiều năm tiếp theo, dòng Woman Essentials ngày càng đứng vững trên trường quốc tế khi cho ra mắt 8 dòng sản phẩm nổi bật, không chỉ am hiểu tâm lý phụ nữ mà còn là bạn đồng hành ở bất cứ mọi nơi.

Khách hàng được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm Woman Essentials trên tay.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhà sáng lập dòng Woman Essentials, Ms. Madina Karsybayeva cũng cập nhật thêm các kiến thức mới mẻ về vùng kín phụ nữ, giúp người tiêu dùng có cái nhìn đa chiều hơn về khu vực nhạy cảm này. Đồng thời hướng dẫn khách hàng cách chăm sóc vùng bikini khoa học, góp phần tích cực trong việc phòng ngừa các bệnh viêm nhiễm và giảm tác động của lão hóa hay quá trình cọ xát đem lại.