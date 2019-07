Phân biệt sùi mào gà với mụn rộp sinh dục

Cả hai bệnh sùi mào gà và mụn rộp sinh dục đều là bệnh lây nhiễm chủ yếu qua đường tình dục, do virut gây ra. Độ tuổi mắc bệnh phổ biến ở lứa tuổi 18-30, chủ yếu ở những người có quan hệ tình dục không an toàn. Người có sức đề kháng kém, suy giảm hệ miễn dịch do nhiễm HIV thường có nguy cơ lây nhiễm cao hơn những người khác.

Khác nhau giữa sùi mào gà và mụn rộp sinh dục

Bệnh sùi mào gà: Sùi mào gà do Human papilloma virus (HPV) gây nên, hình thành các u nhú trên da và niêm mạc ở người. Sùi mào gà có thời kỳ ủ bệnh khoảng 3 tuần tới 9 tháng. Sau thời gian ủ bệnh, người bệnh khởi đầu xuất hiện các nốt sùi nhỏ, mềm, cao, đường kính 1-2 mm. Tổn thương là những đĩa dẹt hình tròn nhỏ, màu hồng với bề mặt thô ráp. Dần dần thành những mảng rộng với dạng hoa mào gà hoặc súp-lơ trên bề mặt ẩm thấp dễ chảy mủ.

Các nốt sùi xuất hiện ở cơ quan sinh dục, hậu môn trực tràng hay mắt, miệng, lưỡi... Bề mặt mềm, mủn nước và ấn ra mủ, một số trường hợp còn chảy máu, khí hư ra nhiều (ở phụ nữ) bốc mùi hôi khắm khó chịu và gây đớn đau. Nốt sùi có mủ, dễ chảy máu lúc chạm vào làm cho người bệnh khó chịu, có triệu chứng sốt.

Nếu có các biểu hiện của bệnh, cần đi khám ngay để điều trị kịp thời.

Mụn rộp sinh dục: Bệnh mụn rộp sinh dục do Herpes simplex virus (HSV) gây ra. Mụn rộp sinh dục với thời kỳ ủ bệnh khoảng 6-10 ngày. Trước khi mụn rộp sinh dục gây nên các tổn thương, người bệnh thường có cảm giác khó chịu, ngứa, rát, dấm dứt... Tổn thương bắt đầu bằng một vết đỏ, nề, sau đó nhanh chóng xuất hiện các mụn nước thành cụm, tròn hoặc hình cầu đều nhau.

Dịch trên những nốt mụn rộp sinh dục ban đầu gần như trong suốt, sau dần chuyển sang thành đục. Sau vài ngày, mụn rộp sinh dục vỡ, khô hoặc đóng vảy màu vàng hoặc hơi nâu, gắn chặt, khi bong để lại một vết đỏ và trở lại bình thường không thành sẹo.

Những hạch lympho lân cận có thể sưng hoặc đau. Nơi nhiễm HSV gây ra bệnh mụn rộp thường có cảm giác đau rát, sau vài giờ có thể nổi mảng đỏ trên mặt da mắc tổn thương và những mụn nước nhỏ, đau hoặc loét nông ở âm hộ, các môi sinh dục, cổ tử cung ở phụ nữ và dương vật ở con trai... hình thành trên mảng đỏ thành từng chùm hoặc rải rác. Bệnh nhân đi tiểu đau, vùng sinh dục dễ bị đau khi chạm vào. Phụ nữ có thể bị ra huyết trắng.



Vài ngày sau mụn nước vỡ gây nên những vết loét có vảy, đau đớn. Từ 7-20 ngày, vảy bong ra để lại vết trợt đỏ rồi lành. Bệnh mụn rộp sinh dục thường tái phát dù đã khỏi, tuy nhiên, sau một thời kỳ vẫn mắc lại. Lần đầu nhiễm bệnh mụn rộp sinh dục có biểu hiện gần giống với cúm (đau bắp thịt, stress, nhức đầu, sốt nhẹ), đi tiểu đau hay nước tiểu ít, hạch bạch huyết mắc sưng; sưng, đau và ngứa quanh bộ phận sinh dục, tiết dịch ở miệng sáo.



Ảnh hưởng của sùi mào gà và mụn rộp sinh dục

Bệnh sùi mào gà dễ tái phát tăng nguy cơ ung thư

Bệnh sùi mào gà rất dễ tái phát và hiện chưa loại thuốc nào có thể điều trị triệt để căn bệnh này. Virut HPV typ 16, 18 có thể gây ung thư âm đạo, tử cung ở nữ giới và ung thư dương vật, vòm họng ở nam giới; Gây đau đớn khi giao hợp, nếu như mắc bệnh lúc có thai sẽ ảnh hưởng đến thai nhi sau khi sinh.

Bệnh sùi mào gà không chỉ tác động đến sinh hoạt và đời sống vợ chồng mà nếu không chữa trị kịp thời, bệnh sẽ tiến triển nặng, dễ tái phát và có thể gây ra những biến chứng. Nghiêm trọng nhất là gia tăng nguy cơ ung thư âm đạo, ung thư cổ tử cung, ung thư dương vật...

Mụn rộp sinh dục và những biến chứng

Mụn rộp sinh dục gây các vết loét ở bộ phận sinh dục. Nếu không được điều trị, để bệnh tiến triển nặng sẽ gây biến chứng đầu tiên là nhiễm khuẩn (bội nhiễm), có khả năng có các biến chứng khác ở nữ giới như viêm cổ tử cung do Herpes, viêm nội mạc tử cung, viêm phần phụ... Còn ở đàn ông, có thể gây viêm mào tinh hoàn, viêm tiền liệt tuyến.

Phụ nữ mang thai bị mụn rộp sinh dục có thể lây cho con trong quá trình sinh qua đường âm đạo. Mụn rộp sinh dục có thể dẫn đến tổn thương não, mờ mắt hoặc tử vong cho bé.

Phòng ngừa thế nào?

Để ngừa bệnh mụn rộp sinh dục và sùi mào gà, cần giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ; quan hệ tình dục chung thủy với một bạn tình an toàn; sử dụng bao cao su để phòng bệnh cho mình và bạn tình. Nếu quan hệ tình dục qua đường miệng, phải dùng tấm lưới bảo vệ miệng. Vệ sinh cá nhân trước và sau khi quan hệ tình dục sạch sẽ.

Không dùng kim tiêm hay các vật dụng có chứa máu, dịch nhầy, mủ của người nghi nhiễm bệnh.

Không dùng chung đồ dùng cá nhân: quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm...

Vệ sinh bồn tắm, bồn cầu và nhiều vật dụng khác trước khi sử dụng. Nếu nghi ngờ mình và bạn tình có các biểu hiện của bệnh, hãy đề nghị họ đi khám để có hướng điều trị phù hợp.