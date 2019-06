Chân dung Kim Ok Bin - mỹ nhân bị đồn là tình nhân của Song Joong Ki: IQ cao ngất ngưởng, xinh đẹp, không ngại đóng cảnh nóng với tài tử hơn 20 tuổi

Thông tin Song Joong Ki và Song Hye Kyo chính thức ly hôn sau 2 năm bên nhau mới đây đã được đại diện hai bên xác nhận. Nguyên nhân được giải thích là do những bất đồng không thể hòa giải trong tính cách của cả hai.



Tuy nhiên, nhiều tháng trước khi tin đồn cả hai lục đục hôn nhân nổ ra, nguyên nhân chính được cho là do sự xuất hiện của người thứ 3. Đặc biệt, cô gái bị đồn là "tiểu tam" xen vào mối quan hệ giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo lại chính là một nhân vật quen thuộc với cả hai: Kim Ok Bin bạn diễn của Song Joong Ki trong bộ phim "Asadal Chronicles" đang được phát sóng.

Vậy, Kim Ok Bin có sức hút gì để trở thành nhân vật chính bị nghi làm tan vỡ hạnh phúc gia đình của "cặp đôi vàng" xứ Hàn?

Kim Ok Bin sinh năm 1986, trẻ hơn Song Hye Kyo 5 tuổi. Cô bắt đầu nghiệp diễn xuất năm 2005 và giành được nhiều thành công ngay sau đó. Màn chào sân với vai diễn nữ sinh Young Un trong phim kinh dị Voice đã giúp Ok Bin nhận đề cử "Diễn viên mới xuất sắc" ở cả hai liên hoan phim Baeksang và Rồng Xanh.



Kim Ok Bin bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 19 tuổi.

Thành công từ Voice đã giúp nữ diễn viên có vai chính đầu tay trong dự án truyền hình đặc biệt của SBS – "Cô dâu Hà Nội", bộ phim kỉ niệm 30 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam.

Cô vào vai cô gái Hà Nội dịu dàng Lý Thị Vũ có chuyện tình lãng mạn với một bác sĩ Hàn Quốc tên Park Eun Woo do "nam thần" Lee Dong Wook thủ diễn. Chính bộ phim này đã đưa tên tuổi Kim Ok Bin đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Vẻ đẹp trong sáng, mong manh của Kim Ok Bin trong "Cô dâu Hà Nội".

Không "đóng khung" bản thân trong hình tượng nữ sinh ngây thơ, trong sáng, Kim Ok Bin khiến mọi người phải choáng váng khi nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh Thirst (tạm dịch: Thèm Khát) của đạo diễn Park Chan Wook.

Thời điểm đó, cô mới chỉ 22 tuổi nhưng không ngại đóng cảnh nóng với nam tài tử Song Kang Ho lớn hơn cô 20 tuổi.

Kim Ok Bin không ngại đóng cảnh nóng để thăng tiến trong sự nghiệp diễn xuất.

Sau Thirst, Kim Ok Bin rũ bỏ hình tượng quyến rũ trước đó và trở thành một "đả nữ " khi xuất hiện trong nhiều bộ phim hành động như "The Villainess", "The Discloser". Mới đây, cô tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với vẻ quyến rũ, quyền lực và ma mị trong bộ phim Arthdal Chronicles do Song Joong Ki thủ vai chính.

Tạo hình xinh đẹp, ma mị của Kim Ok Bin trong bộ phim Song Joong Ki đảm nhận vai chính.

Không chỉ sở hữu vóc dáng nóng bỏng, khuôn mặt ngây thơ pha nét ma mị, quyến rũ, Kim Ok Bin còn vô cùng đa tài.

Nữ diễn viên theo đuổi võ thuật từ nhỏ, đạt đến đai đen hạng ba môn Hapkido (một môn võ truyền thống Hàn Quốc) và đai đen hạng hai Taekwondo, đồng thời cô "có nghề" boxing và Muay Thái.

Chỉ số IQ của mỹ nhân này cũng cao ngất ngưởng: 141 và cô là người thuận cả hai tay. Ngoài ra, Kim Ok Bin còn sở hữu cá tính mạnh, cô thích xe phân khối lớn, ưa lập trình, mê bóng đá và bóng chày.

Mặc dù đã hoạt động trong ngành giải trí 15 năm nhưng Kim Ok Bin chưa từng dính tin đồn hẹn hò nào. Vì thế, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng với tin đồn cô và Song Joong Ki có mối quan hệ bất chính, cả hai thậm chí đã mua một căn nhà để cùng chung sống.

Hiện nay, mỹ nhân này vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào về tin đồn trên.