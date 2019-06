Kim Ok Bin: Từ nữ hoàng cảnh nóng đến “tiểu tam” hoàn lương trong Niên Sử Kí Arthdal

Arthdal Chronicles (tạm dịch: Niên Sử Ký Arthdal) hiện đang là một trong những dự án nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Không chỉ là siêu phẩm hè của truyền hình Hàn Quốc, Arthdal Chronicles còn quy tụ dàn diễn viên đình đám như: Jang Dong Gun, Song Joong Ki, Kim Ji Won và Kim Ok Bin. Trong "bộ tứ siêu đẳng này", Kim Ok Bin dường như "lép vế" hơn đôi chút, nhưng đây lại là cái tên được khán giả truy lùng vì scandal tình ái với Song Joong Ki trong quá trình quay Arthdal Chronicles.

Xuất phát điểm “mượt” ngay từ vai diễn đầu tay

Lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với phim kinh dị Voice (tạm dịch: Giọng Nói), Kim Ok Bin đã được đảm nhiệm nữ chính, để lại ấn tượng mạnh với khán giả nhờ thực lực diễn xuất của mình. Mặc dù trước đó, Kim Ok Bin chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng cô gái trẻ đã hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc. Nhờ sự xuất hiện trong Voice, Kim Ok Bin đã được đề cử giải thưởng “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” tại Giải thưởng phim Rồng Xanh và Giải thưởng nghệ thuật Baeksang. Đây cũng chính là viên gạch vàng đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển của nữ diễn viên sau này.

Vai diễn đầu tay đã mang lại thành công cho Kim Ok Bin.

Sau thành công với vai diễn đầu tay, Kim Ok Bin tiếp tục được chọn vào vai nữ chính trong dự án truyền hình Cô Dâu Hà Nội do đài SBS sản xuất. Một lần nữa, Kim Ok Bin lại khiến khán giả bị thu hút với vai cô gái trẻ Lý Thị Vũ, trót yêu chàng bác sĩ Hàn Quốc Park Eun Woo (Lee Dong Wook). Kim Ok Bin đã chuẩn bị rất kĩ cho vai diễn này để có thể hoá thân xuất sắc thành cô gái gốc Hà Nội dịu dàng, mang đầy tâm tư và tình yêu với nơi mình sinh ra.

Cô dâu Hà Nội của Kim Ok Bin đã gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Với một diễn viên còn trẻ và ít kinh nghiệm như Kim Ok Bin, những gì cô đã thể hiện là minh chứng rõ nhất cho năng lực của bản thân. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục lọt vào "mắt xanh” của nhiều đạo diễn nổi tiếng và hầu hết đều được giao vai nữ chính.

Đột phá nhờ những cảnh nóng táo bạo trên truyền hình

Tưởng rằng Kim Ok Bin sẽ tự mình chọn những vai diễn an toàn, "rập khuôn" bản thân với những vai diễn nhẹ nhàng, nhưng nữ diễn viên đã khiến mọi người phải choáng váng khi nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh Thirst (tạm dịch: Thèm Khát) của đạo diễn Park Chan Wook. Thời điểm đó, Kim Ok Bin mới chỉ 22 tuổi, để lại ấn tượng nhờ việc thể hiện xuất sắc nội tâm phức tạp của nữ chính Tae Ju. Song, thời điểm đó cô cũng gây ra rất nhiều tranh cãi với hàng loạt cảnh nóng.

Cảnh nóng táo bạo của Kim Ok Bin trong Thirst.

Mặc dù vấp phải nhiều chỉ trích, nhưng chẳng có lí do gì để phủ nhận năng lực của Kim Ok Bin. Thirst đã trở thành vua phòng vé trong tuần lễ khai mạc, đồng thời tác phẩm này cũng được mời tham dự LHP Cannes 2009. Tên tuổi của Kim Ok Bin vụt sáng như một hiện tượng của màn ảnh Hàn Quốc.

Tuy nhiên, vì cái bóng của Thirst quá lớn, những dự án tiếp theo của Kim Ok Bin chưa thực sự nổi bật. Nhiều khán giả cho rằng, “nữ hoàng cảnh nóng” đã hết thời và phải “gác kiếm”. Cho đến năm 2017, Kim Ok Bin một lần nữa được chỉ mặt đặt tên khi xuất hiện trong Villainess (Ác Nữ Báo Thù). Rũ bỏ hình tượng sexy trước đó, Kim Ok Bin trở thành đả nữ phim hành động trên màn ảnh rộng được nhiều người yêu mến.

Cô trở thành "đả nữ" nhờ vai diễn ấn tượng trong phim hành động.

Nghi vấn “tiểu tam” khi tham gia siêu phẩm cùng Song Joong Ki

Năm 2019, tên tuổi của Kim Ok Bin lại trở thành đề tài bán tán trên khắp mặt trận, nhưng không phải vì vai diễn cô mới nhận trong Arthdal Chronicles. Nhiều tin đồn cho rằng Kim Ok Bin đã trở thành “tiểu tam” trong chuyện hôn nhân của Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Thậm chí, nhiều thông tin còn khẳng định Kim Ok Bin và Song Joong Ki đã dọn về sống chung nhà.

Nghi vấn Kim Ok Bin trở thành “tiểu tam" phá vỡ hạnh phúc gia đình Song - Song.

Ngay sau đó, fan của nữ diễn viên lập tức nổi giận và lên tiếng bênh vực cho thần tượng của mình. Nếu chỉ vì những cảnh diễn thân mật giữa cô và Song Joong Ki, trở thành thứ để quy chụp Kim Ok Bin là kẻ thứ ba là hoàn toàn vô lí.

Arthdal Chronicles tiếp tục được phát sóng vào 19h00 (giờ Việt Nam) thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh truyền hình tvN.