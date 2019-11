"Cậu thật phi thường" tập 9: Khóc hết nước mắt khi Haru lấy lại ký ức, quyết tâm thay đổi cốt truyện để cứu Dan Oh

Tiếp nối những tình tiết ly kỳ tập trước, tập 9 Extraordinary You (Tạm dịch: Cậu Thật Phi Thường) mở màn với việc Haru (Ro Woon) lấy lại ký ức thông qua lỗ hỏng thời gian. Nhớ lại mọi chuyện, Haru không kìm được nước mắt khi gặp lại Dan Oh (Kim Hye Yoon). Tại đây, Haru đã hứa với rằng sẽ giúp cô thay đổi cốt truyện trong cuốn Bí mật bất chấp cả việc sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của Dan Oh.

Haru lấy lại ký ức và quyết tâm thay đổi cốt truyện để cứu sống Dan Oh khi biết cô chỉ còn 1 năm để sống.

Vì biết bản thân bắt đầu có tình cảm với Dan Oh, Baek Kyung (Lee Jae Wook) tìm cách ngăn cản sự qua lại của Haru đối với người mình thương khi cảnh báo với anh chàng rằng, hãy sống an phận là một nhân vật phụ, tuy nhiên Haru không bận tâm với những lời Baek Kyung nói.

Haru không bận tâm với những lời mà Baek Kyung cảnh báo.

Chưa dừng lại ở đó, Baek Kyung tiếp tục làm khó Haru khi ép anh phải phục tùng những mệnh lệnh của mình đúng với ý đồ của tác giả đã thể hiện. Biết được trong truyện Baek Kyung là kiểu nhân vật chỉ biết ăn hiếp người khác, thế nên Haru nhất quyết chống đối lại. Từ hai người bạn trong cuốn truyện Bí mật, Haru và Baek Kyung bỗng dưng đối đầu nhau.

Haru bỗng dưng đối đầu với Baek Kyung, đi lệch với những gì mà tác giả đã thể hiện trong cuốn truyện.

Trong một diễn biến khác đúng với ý đồ của tác giả, Dan Oh gần như chỉ còn sống đến 1 năm vì cơn bệnh tim của mình. Cũng vì lý do này mà bố của Baek Kyung đã ép anh rút ngắn thời gian để tổ chức hôn lễ cho cả hai. Vì đang sống ở 2 thế giới song song nên Baek Kyung đã thẳng thừng vạch mặt bố của mình là kẻ giả tạo, sắp đặt hôn nhân cũng chỉ để chiếm lấy khối gia sản nhà Dan Oh.

Thương Dan Oh sẽ phải chịu nhiều đau khổ nếu như tuân theo ý đồ của tác giả, Baek Kyung tiếp tục thay đổi cốt truyện và hoãn cuộc hôn nhân của cả hai.

Dan Oh được thể hiện trong cuốn truyện Bí mật chỉ còn sống được 1 năm.

Baek Kyung thẳng thừng vạch trần âm mưu của bố mình trước mặt mọi người.

Ở những diễn biến cuối phim, Baek Kyung bắt đầu đi tim tác giả của cuốn truyện Bí mật. Tại đây, anh yêu cầu Jinmiche trả lại cuốn sách Hoa mà mình vô tình đọc được những trang đầu tiên nhưng bị cướp mất đi. Tuy nhiên, Jinmiche đã che giấu một điều gì đó rất kinh khủng về nội dung nên cho biết đã làm mất cuốn truyện. Thế nhưng sự thật lại không phải thế, Jinmiche đã đốt cuốn sách này để Baek Kyung không tìm ra được.

Baek Kyung đi tìm tác giả để đòi lại cuốn truyện mà mình từng vô tình đọc được có các kiểu nhân vật rất giống với cuốn Bí mật.

Jinmiche đã nói dối Baek Kyung và đốt cuốn sách.

Nhìn chung tập 9 Extraordinary You khiến người xem đặt ra nhiều câu hỏi về mối quan hệ của Dan Oh, Haru và Baek Kyung trong quá khứ khi tác giả vẫn đang cố tình giấu kín sự thật về nguồn gốc của 3 nhân vật này. Ngoài ra, màn đối đầu của Haru và Baek Kyung từ bạn sang thù cũng làm khán giả tò mò cho những diễn biến tiếp theo.

Đón xem những diễn biến hấp dẫn của Extraordinary You sẽ được phát sóng vào thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần trên đài MBC.